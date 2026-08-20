주택 공급 속도전에 거세지는 '용산공원' 논란

<앵커>



서울 용산공원 부지에 주택을 공급하는 방안을 놓고 찬반 논란이 뜨겁습니다. 청년 주택으로 활용하자는 여권과 미래 세대를 위해 남겨둬야 한다는 야권이 맞서고 있는데, 정부와 서울시까지 여론전에 나섰습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



어제(19일) 국회 국토교통위원회.



서울 용산공원 일부에 청년임대주택을 짓겠다는 정부안이 도마에 올랐습니다.



야당 의원들은 용산 미군기지의 공원화는 고 노무현 전 대통령의 뜻이었는데, 현 여권이 그것을 어길 거냐고 따졌습니다.



[김미애/국민의힘 의원 : 미래 세대를 위한다면서 미래 세대가 누려야 할 공원 녹지를 왜 함부로 줄이겠다는 겁니까. 충분한 숙의가 필요합니다.]



여당 의원들은 민간이 공급하는 수십억 원짜리 아파트를 청년들이 어떻게 분양받을 수 있겠느냐며 청년 주거 불안을 해소하려는 거라고 맞섰습니다.



[조인철/민주당 의원 : 재개발을 통해서는 청년한테 공급이 쉽지 않고 공공택지를 개발해서, 용산공원 일부에 아파트를 조성해서 공급하겠다는 기본 취지 아닌가요?]



정부는 용산공원 전체가 아닌, 부분 개발을 의미한다고 설명했습니다.



[김윤덕/국토교통부 장관 : 공원 녹지로서의 기능을 일부 상실하고 있는 곳에 대해서 제한적으로 주택을, 특히 청년주택을 공급하는 게….]



찬반으로 맞붙은 여권과 보수야권은 사실상 여론전에 돌입한 모양새입니다.



하준경 청와대 경제성장수석은 언론 인터뷰에서 "이 큰 땅을 다 공원으로 만든다는 것은 세계적으로도 보기 힘들다"며 '공익적 목적의 용도변경'을 거론했습니다.



[하준경/청와대 경제성장수석 (TV조선 '뉴스 퍼레이드') : 용산 어린이정원 이쪽을 가보시면은 사람들이 별로 없습니다. 이 금싸라기 땅이 잘 이용이 되는 게 되게 중요하다고 생각이 되고요.]



반면 오세훈 서울시장은 국민의힘 의원들과 토론회에서 재건축·재개발 규제부터 풀라고 정부에 요구했습니다.



[오세훈/서울시장 : 집값을 잡지 못하는 책임을 용산공원으로 덮으려 해서는 안 됩니다. (재건축·재개발) 핵심 규제부터 풀어나가야 할 것입니다.]



기지 주변 부지의 규제를 일부 풀어주는 '용산공원특별법 개정안'도 논란입니다.



범여권이 오늘 본회의에 상정할지 저울질하는 가운데, 야당 의원들은 상임위에서 재심사하자고 요구했지만, 범여권 의원들은 거부했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 전민규)