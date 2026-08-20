[날씨] 전국 5∼60㎜ 소나기…충청 이남 폭염주의보

현재 레이더 영상 보시면 충청을 중심으로 소나기가 내리고 있습니다.



오늘(20일) 그 밖의 지역에서도 산발적으로 소나기 구름이 발달하면서 대부분 지역에 한때 소나기가 내리겠습니다.



양은 5에서 최고 60mm 안팎으로 강하게 쏟아질 때 있겠고요.



제주와 울릉도, 독도는 오늘 5~40mm 안팎의 비가 예상됩니다.



오늘 하늘 표정 수도권과 강원은 구름 많겠고 그 밖의 지역은 대체로 흐리겠습니다.



수도권 지역은 오후에 높은 오존 농도에 유의하셔야겠습니다.



서울에 내려졌던 폭염특보는 해제되었는데요.



그 밖의 충청 이남 지역으로는 폭염주의보가 확대됐고, 울산에는 폭염경보가 내려져 있습니다.



오늘 한낮에 서울 31도로 서울은 어제와 비슷하겠고요.



대구와 광주는 33도를 보이는 등 어제보다 3도가량 높겠습니다.



현재 기온도 보시면 서울이 24.2도, 대구 25도, 광주 24.2도로 시작하고 있습니다.



내일은 중부를 중심으로 비가 내리겠고 경기 북부와 강원 북부는 모레 아침까지 이어지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)