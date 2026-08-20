뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 전국 5∼60㎜ 소나기…충청 이남 폭염주의보

SBS 뉴스
작성 2026.08.20 06:34 조회수
PIP 닫기
현재 레이더 영상 보시면 충청을 중심으로 소나기가 내리고 있습니다.

오늘(20일) 그 밖의 지역에서도 산발적으로 소나기 구름이 발달하면서 대부분 지역에 한때 소나기가 내리겠습니다.

양은 5에서 최고 60mm 안팎으로 강하게 쏟아질 때 있겠고요.

제주와 울릉도, 독도는 오늘 5~40mm 안팎의 비가 예상됩니다.

오늘 하늘 표정 수도권과 강원은 구름 많겠고 그 밖의 지역은 대체로 흐리겠습니다.

수도권 지역은 오후에 높은 오존 농도에 유의하셔야겠습니다.

서울에 내려졌던 폭염특보는 해제되었는데요.

그 밖의 충청 이남 지역으로는 폭염주의보가 확대됐고, 울산에는 폭염경보가 내려져 있습니다.

오늘 한낮에 서울 31도로 서울은 어제와 비슷하겠고요.

대구와 광주는 33도를 보이는 등 어제보다 3도가량 높겠습니다.

현재 기온도 보시면 서울이 24.2도, 대구 25도, 광주 24.2도로 시작하고 있습니다.

내일은 중부를 중심으로 비가 내리겠고 경기 북부와 강원 북부는 모레 아침까지 이어지겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지