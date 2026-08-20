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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.08.20 06:04 조회수
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1. 트럼프 "연내 김정은 만날 것…북 핵무기 57개 보유"

트럼프 미국 대통령이 올해 안에 김정은 북한 국무위원장을 만날 거라고 직접 언급했습니다. 이재명 대통령은 밤사이 SNS를 통해 대화 여건을 조성하려는 트럼프 대통령의 결단에 경의를 표한다고 밝혔습니다.

2. 북 "흥미 느끼지 않는다"…대화 여지는 남겨

북한 김여정 노동당 총무부장이 한미 연합훈련 축소에 대해 흥미를 느끼지 않는다며 냉랭한 반응을 보였지만 북미 간 대화 여지는 남겼습니다. 한국을 방문한 왕이 중국 외교부장은 미국이 적대적 대북 정책을 바꿔야 한다고 말했습니다.

3. '서면 제청' 논란 가열…노태악 후임 합의 불발

조희대 대법원장이 관례를 깨고 서면으로만 대법관 후보 2명을 임명해달라고 제청한 것을 두고 여권이 맹폭하고 있습니다. 민주당은 조 대법원장에게 즉각 사퇴를 요구하면서 국회에 출석하라고 요구했지만 출석하지는 않았습니다.

4. 손 맞잡고 "당정청은 운명공동체"…화합 강조

이재명 대통령이 당 대표 선거에 나섰던 김민석 민주당 대표와 정청래, 송영길 의원과 만찬 회동을 가졌습니다. 당정청은 시대적 소명을 짊어진 운명공동체라며 함께 힘을 모아달라고 당부했습니다.
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