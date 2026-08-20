케냐 북부서 헬기 추락…에콰도르 정보기관 수장 등 7명 사망

▲ 19일(현지시간) 케냐 삼부루 올롤로퀘산 기슭에서 헬기 추락 사고가 나 적십자 긴급 구호팀이 대응에 나서고 있다.

관광지로 알려진 케냐 북부 삼부루 카운티에서 현지시간 19일 조종사와 승객 등 7명이 탄 헬기가 추락해 탑승자 전원 사망했습니다.사망자 가운데에는 케냐인 조종사 외에 에콰도르 정보기관 수장과 그의 부인이 포함된 것으로 전해졌습니다.AP 통신 등에 따르면, 사고 헬기는 유로콥터 EC130 B4 기종으로 이날 오전 9시 13분쯤 삼부루의 로이사바 보호 구역에서 에와소니로 지역으로 비행하던 중 올롤로퀘 산기슭에서 추락했다고 케냐 민간항공청(KCAA)이 밝혔습니다.목격자들은 헬기가 차량 접근이 어려운 깊은 산지에서 추락했으며, 연기와 불길이 치솟았다고 전했습니다.사고 헬기는 현지 업체 레이디로리 헬리콥터스 소유로, 이날 여행업체 앤드비욘드의 고객을 태웠다고 현지 언론은 전했습니다.에콰도르 매체 에콰비사는 이번 사고로 자국 정보기관인 전략정보센터(CIES) 수장인 미켈레 센시 콘투지 국장과 그의 부인이 사망했다고 대통령실 관계자를 인용해 보도했습니다.2024년 8월부터 CIES 국장을 맡은 콘투지는 이탈리아와 에콰도르의 이중국적자로 다니엘 노보아 에콰도르 대통령의 측근으로 알려졌습니다.이탈리아 안사통신 역시 콘투지 국장 부부의 사망 소식을 전하며, 주케냐 이탈리아 대사관이 사고 현장 지원에 나섰다고 보도했습니다.이날 사고가 발생한 삼부루는 국립 자연보호구역이 있는 곳으로 야생 동물을 보기 위해 관광객들이 많이 찾으며, 올롤로퀘산도 최근 헬기 등을 이용해 풍경을 보려는 관광객이 늘어났다고 현지 매체는 전했습니다.케냐에서는 관광 산업 발달과 함께 최근 헬기 등 추락사고가 빈번하게 발생하고 있습니다.지난해 10월 동부 몸바사 인근 콸레 카운티에서 마사이마라 국립공원으로 향하던 세스나 경비행기가 추락해 11명이 사망했으며, 올해 2월에는 케냐 서부 구릉지대에서 헬기가 추락해 현직 의원을 포함한 6명이 사망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)