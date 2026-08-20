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장관도 직접 "이분 찾습니다"…모두 놀란 버스기사 선행

이강 기자
작성 2026.08.20 08:11 수정 2026.08.20 08:32 조회수
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최근 고속버스에서 거동이 불편해 용변 실수를 한 승객을 직접 씻기고 돌본 버스기사의 미담이 화제가 됐는데요.

김윤덕 국토교통부 장관이 이 버스기사를 찾아 나섰습니다.

김 장관은 어제(19일) 자신의 SNS에 '기사 속 버스기사님을 찾습니다'라는 글과 함께 기사 링크를 올렸습니다.

해당 기사에는 지난 16일 서울에서 양산으로 향하던 고속버스에서 거동이 불편한 승객이 용변 실수를 하자 버스기사가 휴게소에서 승객을 직접 씻기고 새 옷으로 갈아입힌 사연이 담겼습니다.

김 장관은 '쉽지 않은 상황에서도 기꺼이 이웃을 위해 도움의 손길이 되어준 기사님의 진심에 마음이 뭉클해진다'며 '기사님을 찾아 장관 표창이라도 드리고 싶다'고 밝혔습니다.

김 장관은 또 '이런 선행을 알려주시고 선뜻 도움을 주신 승객분들의 마음도 잊지 않겠다'며 '아직 세상은 살 만하고 따뜻하다'고 덧붙였습니다.

(화면출처 : 김윤덕 SNS, 스레드 96.1009__)
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