길가 쓰러진 행인…"저기요!" 물 주고 간 남성 반전 정체

술에 취한 행인을 도와주는 척 슬쩍 지갑을 훔친 한 남성이 경찰에 붙잡혔는데요.



붙잡힌 경위, 그 훔친 지갑을 중고 거래 사이트에 올렸답니다.



지난 6월 27일 새벽, 대전 서구의 한 골목길입니다.



한 남성이 길가에 쓰러져 있는데, 지나가던 오토바이가 멈추고 이 남성을 일으켜 세웁니다.



'저기요' 하면서 물까지 건네주고 나서 자리를 떠났습니다.



친절한 사람인가 싶었는데, 쓰러진 남성이 다음 날 경찰에 '중고 거래 사이트에 본인 물건이 올라와 있다'고 신고를 했습니다.



알고 보니 그 오토바이 운전자가 부축하는 척 접근해 지갑을 훔쳤던 거고요, 또 이걸 중고 거래 사이트에 올린 겁니다.



경찰은 구매자로 위장해서 직접 현장에 나갔고요, 오토바이 운전자를 긴급체포했습니다.



경찰은 관련 수사를 마친 뒤 오토바이 운전자를 절도 혐의로 검찰에 불구속 송치했습니다.



(화면출처 : 당근마켓)