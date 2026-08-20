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트럼프 "김정은, 핵무기 57개 보유…연내 만날 것"

장민성 기자
작성 2026.08.20 00:49 수정 2026.08.20 01:09 조회수
트럼프 "김정은, 핵무기 57개 보유…연내 만날 것"
▲ 트럼프, 김정은

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 19일 북한 김정은 국무위원장과 올해 안에 만날 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 만난 자리에서 '올해 안에 김정은과 만날 것으로 예상하느냐'는 질문에 "그렇다. 만날 것이다(I will be)"라고 답했습니다.

트럼프 대통령은 김 위원장과 편지를 교환했느냐는 물음엔 "그건 말할 수 없다"면서도 "하지만 나는 그와 잘 지내고 있다. 내가 그와 잘 지낸다는 사실은 나쁜 게 아니라 좋은 일"이라고 했습니다.

그러면서 "그는 57개의 매우 강력한 핵무기를 갖고 있다"고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이어 "애초에 그런 일이 일어나도록 허용해선 안 됐다. 내가 대통령이었다면 절대 허용하지 않았을 것"이라며 전임 조 바이든 행정부를 비판한 뒤 "하지만 이미 그가 그 무기를 갖게 됐으니 나는 그와 아주 잘 지내고 있다"고 강조했습니다.

트럼프 대통령은 "이란이 핵무기를 갖게 할 수는 없다"면서도 "나는 김정은을 매우 잘 알고 있고 그는 괜찮을(fine) 것"이라고 말했습니다.

또 "(미국에) 똑똑한 대통령이 있는 한 그(김정은)는 괜찮을 것이다. 만약 멍청한 대통령이 있다면, 아마도 그렇게 괜찮지는 않을 것"이라고 덧붙였습니다.
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