[날씨] 전국 곳곳 소나기…충청 이남 중심 폭염주의보

오늘(20일)도 전국 곳곳에 비나 소나기 예보가 있습니다.



남부 지방을 중심으로 최고 60mm의 강한 소나기가 내릴 수 있어 주의하셔야겠고요.



제주에는 최대 40mm의 비가 내리겠습니다.



한편 서울에 발효됐던 폭염 특보는 해제가 됐습니다.



다만 충청 이남 지역을 중심으로 폭염주의보가 내려져 있고요.



울산에는 폭염경보가 발효 중입니다.



열대야주의보도 남부 해안을 중심으로 확대됐습니다.



자세한 기온 살펴보시면 밤사이 부산을 비롯한 남부 해안과 제주를 중심으로 열대야가 예상되고요.



오늘 낮 기온은 서울 31도, 대구와 광주는 33도까지 오르겠습니다.



습도가 높아서 후덥지근하겠습니다.



다가오는 금요일에는 중부지방 중심으로 비 예보가 있습니다.



인천과 경기 북부, 강원 북부는 토요일 아침까지 이어지겠고요.



비가 내릴 때 돌풍과 벼락을 동반할 수 있어 주의하셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)