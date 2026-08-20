[단독] 구조까지 끝났는데 "주의"…'뒷북 문자'에 분통

<앵커>



통영에서 그제(18일) 새벽 폭우로 인한 산사태로 60대 여성이 매몰돼 다치는 일이 있었습니다. 그런데 SBS 취재 결과, 통영 주민들은 산사태 발생 2~3시간 뒤에야 산사태에 주의하라는 재난문자를 받은 것으로 확인됐습니다.



김민준 기자입니다.



<기자>



지난 17일 새벽 5시 3분, 경남 통영시 곤리도에서 산사태로 매몰된 60대 여성을 구조해달라는 신고가 해경에 접수됐습니다.



통영에는 당시 시간당 74.9mm의 폭우가 쏟아지고 있었습니다.



[산사태 피해 여성 아들 : 비 많이 오니까 빨리 들어오라고 그랬는데 그 순간 찰나에 펑 소리가 나더니 3초도 안 돼서 같이 흙에 밀려서 날아간 거죠.]



맨손으로 진흙은 퍼낸 30대 아들과 해경이 60대 여성을 구조해 병원으로 옮긴 것은 1시간 30분 뒤였습니다.



그런데 그보다 30분 가량 더 지난 아침 7시에야 통영시청이 주민들에게 산사태 대피 문자메시지를 발송한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



이미 산사태로 주민이 다치고 구조까지 모두 이뤄진 뒤에, 대피와 산사태 특보를 알리는 '뒷북' 문자메시지가 주민들에게 전달됐던 것입니다.



통영시 관계자는 문자 발송이 늦었다는 것을 인정하면서도, 불가피한 측면이 있었다고 해명했습니다.



[통영시청 관계자 : 새벽에 (비가) 그렇게 많이 올 거라고는 아예 예상을 못 했던 거죠. 저희가 판단하기가 너무 어려웠으니까.]



현재 산사태 위기 알림은 산림청이 매 시간 지자체로 예측 정보를 보내면, 그 정보를 토대로 지자체가 특보나 문자 발송 여부를 결정하는데, 지자체 단계에서 판단이 늦어진 것입니다.



이런 오류를 막고 충분한 대피 시간을 확보하겠다며 재작년 산사태 특보를 기존 '2단계'에서 '3단계'로 늘렸는데도 아무 소용이 없었습니다.



전문가들은 산림청과 지자체로 이원화돼 있는 현행 특보 체제에서는 지자체가 보다 신속한 판단을 내릴 수 있는 내부 시스템을 갖춰야 한다고 강조했습니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 서현중)