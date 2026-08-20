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"중국도 남북 공존 건설적 역할"…미 대북 정책 변화 촉구

김혜영 기자
작성 2026.08.20 00:18 조회수
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<앵커>

어제(19일) 한국에 온 왕이 중국 외교부장이 남북의 '평화와 공존'을 강조하며 중국도 건설적인 역할을 하겠다고 밝혔습니다. 북미 정상회담에 대해서는 북한과 미국이 결정할 일이라며 미국의 대북정책 변화를 요구했습니다.

보도에 김혜영 기자입니다.

<기자>

5년 만에 한국을 찾은 왕이 중국 외교부장.

조현 외교부 장관과 마주 앉아 한반도 평화와 안정을 위해 중국이 건설적인 역할을 하겠다고 밝혔습니다.

[왕이/중국 외교부장 : 한국과 북한이 점차적으로 평화 공존의 길로 나아갈 수 있기를 바라고 한반도의 지속적인 안정과 발전을 이루기를 진심으로 축원합니다.]

이재명 대통령이 광복절 경축사에서 남북 간 '평화 공존'을 제시한 가운데, 왕 부장도 남북의 평화와 공존을 언급한 것입니다.

조 장관은 '한반도 비핵화'를 강조하며 중국의 협력을 당부했습니다.

[조현/외교부 장관 : (한국 정부는) 한반도 비핵화와 평화 실현을 위해 노력해 나갈 것입니다. 한반도의 평화 안정이라는 한중 공동의 이익에 기반하여 중국과 함께 협력해 나가기를 기대하며….]

회담 직후 왕 부장은 기자들의 질문을 피하지 않았습니다.

[왕이/중국 외교부장 : (북미 정상회담) 그것은 북한과 미국 사이에 결정할 일입니다. 특히 미국은 오랫동안 유지해 온 대북 적대정책을 바꿔야 합니다.]

한 기자가 "트럼프 행정부는 이재명 정부를 '친중 정부'라고 보는데 이러한 견해에 대해 어떻게 평가하느냐"고 묻자 이렇게 답했습니다.

[왕이/중국 외교부장 : 이재명 정부는 한국의 이익을 수호하는 정부이며, 중국과 우호적으로 협력하는 것은 한국의 이익에 부합합니다.]

왕 부장은 한중 관계가 이재명 정부 출범 이후 '개선과 발전의 궤도'에 들어섰다고 평가했습니다.

왕 부장은 오늘 청와대에서 이재명 대통령을 예방하고 위성락 국가안보실장과 회담·오찬을 할 계획입니다.

(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 박춘배)
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