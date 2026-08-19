뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

중국, EU의 징둥 보조금 조사에 '협조 금지령'…"부당한 요구"

장민성 기자
작성 2026.08.19 22:58 조회수
중국, EU의 징둥 보조금 조사에 '협조 금지령'…"부당한 요구"
▲ 유럽연합(EU)

중국이 전자상거래 업체 징둥에 대한 유럽연합(EU)의 보조금 조사 자료 요구를 '부당한 역외관할'로 규정하고 자국 내 조직과 개인의 협조를 금지했습니다.

중국 사법부는 오늘(19일) 징둥에 대한 EU의 보조금 조사 관련 조치가 부당한 역외관할에 해당한다는 내용의 공고를 발표하고, "어떠한 조직이나 개인도 해당 조치를 이행하거나 이행에 협조해서는 안 된다"고 밝혔습니다.

이와 함께 대변인 문답 형식의 자료를 통해 "최근 EU가 역외보조금규정을 이용해 징둥을 조사하면서 광범위하고 불필요한 중국 내 정보를 자의적으로 역외에서 요구했다"며 "부당한 요구이자 국제 법치에 대한 심각한 훼손"이라고 비판했습니다.

EU 집행위원회는 지난 5월 징둥의 25억 달러(약 3조 4천782억 원) 규모 독일 전자 제품 유통업체 체코노미 인수와 관련해 외국보조금규정에 따른 심층 조사에 착수한다고 밝힌 바 있습니다.

EU는 징둥이 중국 정부로부터 우대금융·세제 혜택·보조금 등을 받아 인수 과정에서 경쟁사보다 유리한 조건을 제시했을 가능성을 들여다보고 있습니다.

중국 사법부는 "EU가 잘못된 방식을 즉각 시정하고 조사 도구의 남용을 중단해 유럽에서 투자·경영하는 기업에 공평하고 공정하며 예측 가능한 시장 환경을 조성하기를 바란다"며 "EU가 고집을 부린다면 중국은 법에 따라 단호하게 대응할 것"이라고 경고했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
장민성 기자 사진
장민성 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지