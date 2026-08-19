인도 콜카타 호텔서 불…방글라인 5명 포함 9명 사망

▲ 화재로 9명 사망한 인도 콜카타 저가 호텔

인도 동부 콜카타에 있는 호텔에서 불이나 방글라데시인 5명을 포함해 모두 9명이 숨졌습니다.현지시간 19일 로이터 통신과 인도 PTI 통신 등에 따르면 이날 오전 2시 50분쯤 동부 서벵골주 콜카타에 있는 저가 호텔에서 불이 났습니다.이 불로 방글라데시인 5명을 포함한 9명이 숨지고 6명이 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌습니다.사망자 중에는 어린이 1명도 포함됐으며 숨진 방글라데시인 5명 가운데 4명은 일가족으로 전해졌습니다.방글라데시 외무부는 부상자 6명도 모두 자국민이라며 이들은 응급 처치를 받고 퇴원했다고 설명했습니다.아누즈 샤르마 서벵골주 소방국장은 "(화재 발생 후) 짙은 연기가 호텔을 뒤덮었다"며 "일부 희생자들은 화장실에서 발견됐다"고 말했습니다.사망자들은 병원 치료를 받기 위해 콜카타를 찾아 저가 호텔에 투숙한 것으로 알려졌습니다.매년 방글라데시에서는 수십만명이 저렴한 의료 서비스를 받기 위해 이웃국인 인도를 찾습니다.특히 콜카타는 방글라데시 수도 다카와 가까워 의료 관광객이 많이 몰리는 곳입니다.화재 당시 이 호텔에 있던 투숙객 수는 60명이었다고 AFP 통신은 전했습니다.불이 난 호텔은 콜카타 중심부의 인구 밀집 지역에 있으며 저렴한 숙박 시설과 식당이 많은 곳입니다.화재 직후 소방차 5대가 현장에 도착했으나 짙은 연기 탓에 건물 상층부로 진입하는 데 어려움을 겪었습니다.한 고위 경찰관은 호텔 건물 2층에서 처음 불이 났다며 1시간 만에 진화됐다고 밝혔습니다.샤르마 국장은 에어컨이 폭발해 불이 난 것으로 보인다며 나머지 투숙객들은 대피했다고 덧붙였습니다.인도에서는 소방 장비가 부족하고 안전 규정을 제대로 지키지 않아 종종 대형 화재가 발생합니다.지난 6월에도 수도 뉴델리 남부 말비야 나가르 지역에 있는 호텔 지하 레스토랑에서 불이 나 21명이 숨졌으며, 지난해 12월에는 서부 휴양지 고아주 나이트클럽에서 불이 나 25명이 사망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)