정지석·황택의·허수봉, 배구 꿈나무 캠프에 2천500만 원 후원

▲ 왼쪽부터 정지석, 황택의, 허수봉

남자 프로배구 정지석(대한항공), 황택의(KB손해보험), 허수봉(현대캐피탈)이 배구 꿈나무 육성에 뜻을 모았습니다.오늘(19일) 배구계에 따르면 세 선수는 이날부터 22일까지 경기 안산에서 열리는 한국초등배구연맹의 '12세 이하(U-12) 국가대표 상비군 미래육성캠프'를 후원합니다.이번 캠프엔 초등학교 6학년 남녀 유망주 24명이 참가해 기본기와 포지션별 기술을 익히고 스포츠과학을 활용한 체력 관리, 부상 예방, 멘탈 트레이닝, 진로 상담 등의 교육을 받습니다.정지석, 황택의, 허수봉 세 선수는 배구를 통해 받은 사랑을 어린 후배들에게 조금이나마 돌려주고 싶다는 마음으로 힘을 보탰습니다.캠프 운영에 필요한 약 2천500만 원을 지원할 예정입니다.세 선수의 소속 구단들도 캠프 참가 선수들에게 프로배구 훈련 환경을 체험할 기회를 제공합니다.이날 현대캐피탈을 방문한 캠프 참가 선수들은 20일엔 KB손해보험을 찾습니다.21일 대한항공 방문 일정은 조율 중입니다.정지석과 황택의, 허수봉은 캠프 마지막 날인 22일 현장을 찾아 후배들과 경험을 나누고 격려할 예정입니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)