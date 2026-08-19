왕이 "미국, 대북 적대정책 바꿔야"…북미회담 중재엔 "북미가 결정할 일"

▲ 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 19일 서울 종로구 정부서울청사 외교부에서 열린 한중 외교장관 회담에서 발언하고 있다.

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 북미 정상회담과 관련해 미국이 오랫동안 유지해 온 대북 적대정책을 바꿔야 한다고 밝혔습니다.왕 부장은 오늘(19일) 서울 외교부 청사에서 조현 외교부 장관과 한중 외교장관 회담을 마친 뒤 기자들과 만나 북미 정상회담을 중재할 의향이 있느냐는 질문에 "그것은 북한과 미국 사이에 결정할 일"이라고 답했습니다.그러면서 "특히 미국은 오랫동안 유지해 온 대북 적대정책을 바꿔야 한다"고 강조했습니다.앞서 회담 모두발언에서 한반도 평화와 안정을 위해 중국이 건설적인 역할을 하겠다고 밝힌 왕 부장은, 북미 정상회담 중재 여부에 대해서는 북미 양측이 결정할 사안이라며 미국의 대북정책 변화를 촉구했습니다.트럼프 행정부가 이재명 정부를 '친중 정부'로 본다는 시각에 대해서도 질문이 나왔습니다.왕 부장은 한 기자가 '트럼프 행정부는 이재명 정부를 친중 정부라고 보는데, 이러한 견해에 대해 어떻게 평가하느냐?'는 질문에 "이재명 정부는 한국의 이익을 수호하는 정부"라며 "중국과 우호적으로 협력하는 것은 국익에 부합한다"고 답했습니다.현재 한중 관계에 대해서는 "이재명 정부 출범 이후 개선과 발전의 궤도에 들어섰다"며 "이는 양국의 이익과 양국 국민의 바람에도 부합한다"고 평가했습니다.이어 한중 양국은 '영원한 우호적인 이웃'이자 지속적인 협력 파트너라고 강조했습니다.특히 중국 시장과 지리적 인접성을 거론하며 한중 협력의 필요성을 강조했습니다.왕 부장은 "중국은 오늘날 세계에서 가장 큰 시장이며, 한국은 바로 우리 곁에 있다"며 '근수루대 선득월'이라는 중국 고사성어를 인용했습니다.이는 물가의 누각이 달을 먼저 본다는 뜻으로, 왕 부장은 지리적으로 가까운 한중 간 협력의 이점을 강조한 것으로 풀이됩니다.왕 부장은 "한중 협력 강화는 한국의 발전에도 유리하다"고 강조했습니다.왕 부장은 이날 회담에서 양국 관계의 다양한 분야를 광범위하게 논의했다며 "협력을 강화하고 관계의 개선과 발전을 추진하는 데 있어 중요한 합의를 이뤘다"고 평가했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)