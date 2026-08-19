[날씨/XR] 폭염특보, 남부 소나기…제주 비

오늘(19일) 우리나라는 일본 남쪽 해상에 중심을 둔 북태평양 고기압 가장자리에 들면서 전국에 구름이 많거나 흐립니다.



내일도 비슷한 날씨가 이어지겠는데요.



한편 오늘 적도 부근 해상에서 제18호 태풍 사우델이 발생했습니다.



아직 우리나라와 거리가 상당히 멀리 떨어져 있지만, 태풍은 북태평양 고기압의 가장자리를 따라 이동을 하는 경향이 있어서 앞으로의 진로를 계속 살펴볼 필요가 있습니다.



태풍은 현재 강도 1의 소형급 태풍인데요.



점차 세력을 키워서 우리나라를 다 뒤덮을 정도의 중형급으로 발달하겠습니다.



강도도 점차 강해지겠습니다.



다음 주 월요일경 일본 오키나와 동쪽 먼 해상까지 진출했을 때 강도 4로 매우 강해지겠습니다.



다만 이후의 진로는 매우 유동적입니다.



다만 앞서 보신 것처럼 우리나라는 북태평양 고기압의 가장자리에 들어 태풍의 길이 열려 있기 때문에 앞으로의 진로를 계속 살펴봐야겠습니다.



내일도 소나기 예보가 있습니다.



남부 지방을 중심으로 최고 60mm의 소나기가 강하게 내릴 수 있겠고요, 제주에는 비가 내리겠습니다.



한편 서울은 폭염 특보가 해제가 됐지만, 충청 이남 지방 중심으로 폭염특보가 발효 중인데요.



내일 낮 기온 보시면 서울이 31도, 대구가 33도까지 오르겠습니다.



금요일 새벽부터 중부 지방에는 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 비가 내릴 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)