뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

허리 숙인 승객들 '우르르'…결국 펜스 세운 인천공항

김규리 기자
작성 2026.08.19 21:09 수정 2026.08.19 21:21 조회수
PIP 닫기
<앵커>

인천공항 출국장에서 중국 승객들이 집단으로 새치기하는 영상이 최근 논란이 됐었는데요. 안내에 나선 직원들이 다치는 일도 있었지만 새치기가 좀처럼 사라지지 않자, 결국 인천공항이 펜스까지 설치했습니다.

보도에 김규리 기자입니다.

<기자>

지난달 8일 인천국제공항.

큰 여행 가방까지 끌고 승객들이 어딘가로 우르르 달려갑니다.

질서 유지를 위해 겹겹이 설치된 차단선 아래를 허리를 숙인 채 미끄러지듯 가로지르는 선택도 마다하지 않습니다.

공항 3층 체크인 구역에서 중국남방항공의 베이징행 항공편 카운터가 열린 직후 상황입니다.

먼저 탑승 수속을 밟고 싶었던 중국인 보따리상들로 추정되는데, 이 집단 새치기 영상이 SNS를 통해 확산하면서 논란이 됐습니다.

[박지윤·김우빈/인천공항 이용객 : 같이 줄 서는 입장에서는 되게 당황스럽고 저도 빠르게 들어가야 될 것 같이 조급한 느낌.]

유독 해당 카운터에서 지난달 수차례 비슷한 상황이 반복됐고, 그 과정에서 안내를 맡은 직원들이 인파에 치여 다치기도 했습니다.

결국 공항 측은 이달 초 해당 카운터에만 새치기 방지용 펜스를 설치했습니다.

기존에는 차단선 아래로 허리를 숙이면 쉽게 들어갈 수 있었지만, 지금은 펜스로 막혀있고, 멀리서도 쉽게 알아볼 수 있게끔 시트지가 붙어있습니다.

도로변 투명 방음벽에 붙이는 조류 충돌 방지 필름처럼, 펜스가 설치된 걸 인식하지 못하고 부딪혀 다치는 걸 막기 위한 장치입니다.

[공항 입점 매장 직원 : 뉴스 나오고 저거(펜스) 치고 나서는 좀 덜 하긴 하셨어요. 중국분들이 많으시긴 해요.]

인천공항 측은 항공사와 협의한 뒤 시범적으로 설치했고, 특정 국가를 겨냥한 것은 아니라며, 이용객은 물론 직원들 안전과 질서 유지를 위한 조치라고 설명했습니다.

(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 한흥수)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김규리 기자 사진
김규리 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지