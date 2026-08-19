'닥공' 속도전에…거세지는 '용산공원' 논란

<앵커>



서울 용산공원 부지에 주택을 공급하는 방안을 두고 찬반 논란이 뜨겁습니다. 청년 주택용으로 활용하자는 주장과 미래 세대를 위해 남겨두자는 의견이 팽팽히 맞서는 가운데, 여야는 물론 정부와 서울시까지 나서 여론전을 펼치고 있습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



오늘(19일) 국회 국토교통위원회.



서울 용산공원 일부에 청년임대주택을 짓겠단 정부안이 도마에 올랐습니다.



야당 의원들은 용산 미군기지의 공원화는 고 노무현 전 대통령의 뜻이었는데, 현 여권이 그걸 어길 거냐고 따졌습니다.



[김미애/국민의힘 의원 : 미래 세대를 위한다면서 미래 세대가 누려야 할 공원 녹지를 왜 함부로 줄이겠다는 겁니까. 충분한 숙의가 필요합니다.]



여당 의원들은 민간이 공급하는 수십억 원짜리 아파트를 청년들이 어떻게 분양받을 수 있겠느냐며 청년 주거 불안을 해소하려는 거라고 맞섰습니다.



[조인철/민주당 의원 : 재개발을 통해서는 청년한테 공급이 쉽지 않고 공공택지를 개발해서, 용산공원 일부에 아파트를 조성해서 공급하겠다는 기본 취지 아닌가요?]



정부는 용산공원 전체가 아닌, 부분 개발을 의미한다고 설명했습니다.



[김윤덕/국토교통부 장관 : 공원 녹지로서의 기능을 일부 상실하고 있는 곳에 대해서 제한적으로 주택을, 특히 청년주택을 공급하는 게….]



찬반으로 맞붙은 여권과 보수야권은 사실상 여론전에 돌입한 모양새입니다.



하준경 청와대 경제성장수석은 언론 인터뷰에서 "이 큰 땅을 다 공원으로 만든다는 건 세계적으로도 보기 힘들다"며 '공익적 목적의 용도변경'을 거론했습니다.



[하준경/청와대 경제성장수석 (TV조선 '뉴스 퍼레이드') : 용산 어린이정원 이쪽을 가보시면은 사람들이 별로 없습니다. 이 금싸라기 땅이 잘 이용이 되는 게 되게 중요하다고 생각이 되고요.]



반면 오세훈 서울시장은 국민의힘 의원들과 토론회에서 재건축, 재개발 규제부터 풀라고 정부에 요구했습니다.



[오세훈/서울시장 : 집값을 잡지 못하는 책임을 용산공원으로 덮으려 해서는 안 됩니다. (재건축·재개발) 핵심 규제부터 풀어나가야 할 것입니다.]



기지 주변 부지의 규제를 일부 풀어주는 '용산공원특별법 개정안'도 논란입니다.



범여권이 내일 본회의에 상정할지 저울질하는 가운데, 야당 의원들은 상임위에서 재심사하자고 요구했지만, 범여권 의원들은 거부했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 전민규)