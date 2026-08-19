중국 유니트리, 상장 첫날 460% 급등…창업자 '90허우' 최대 부호 등극

▲ 악수하는 유니트리 G1

중국의 대표 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(위수커지)가 상하이 증시 상장 첫날인 19일 460% 급등하며 거래를 마감했습니다.이날 상하이증권거래소 과창판(커촹반·과학기술주 전용 시장) 첫 거래에 나선 유니트리는 공모가(150.80위안) 대비 460.34% 오른 845위안(약 17만 4천822원)에 장을 마쳤습니다.오전 9시 30분(현지시간) 개장 직후 629.44% 급등해 1천100위안(약 22만 7천 원)까지 치솟았던 주가는 이후 상승 폭을 일부 반납하는 흐름을 보였습니다.중국 과창판은 상장 후 첫 5거래일 동안 주가 변동 폭에 제한이 없습니다.중국 펑파이 신문은 종가 기준 유니트리 시가총액이 약 3천418억 위안(약 70조 7천억 원)에 달했고, 청약단위(500주) 당 공모가 대비 수익이 47만 4천600위안(약 9천819만 원)으로 상하이·선전 양대 증시 기준 최대 기록을 경신했다고 전했습니다.AP통신은 유니트리의 거래 첫날 주가 급등에 대해 "중국 기술 발전에 대한 투자자들의 낙관을 보여주는 사례"라고 진단했습니다.유니트리는 기업공개(IPO)를 통해 전체 주식의 10%(IPO 이후 기준)에 해당하는 4천44만 6천여 주를 신규 발행했습니다.조달 자금은 로봇용 인공지능(AI) 모델 연구·신제품 개발·생산시설 확충에 투입할 계획이라고 지난 3월 밝힌 바 있습니다.신규 발행 물량의 20%에 해당하는 808만 9천여 주는 전략적 투자자 9곳에 배정됐습니다.량원펑이 이끄는 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)와 헤지펀드 하이플라이어(High-Flyer) 등이 전략적 배정과 신주 청약을 통해 모두 119만 1천600주를 배정받았습니다.유니트리의 주가 급등은 창업자 왕싱싱을 단숨에 '90허우'(1990년대 출생자) 최대 부호 자리에 올려놨습니다.펑파이에 따르면 이번 신주 발행 완료 후 왕싱싱의 지분율은 직접(21.44%)·간접(9.85%) 보유분을 통틀어 31.29%에 달합니다.종가를 기준으로 환산하면 지분 가치는 1천69억 위안(약 22조 1천197억 원)으로, 기존 '90허우' 부호의 선두에 있던 인스타360의 창업자 류징캉(약 202억 위안)을 크게 앞질렀습니다.유니트리의 기존 주주였던 중국 빅테크와 벤처캐피털(VC)들도 막대한 평가이익을 얻게 됐습니다.유니트리가 공개한 자료에 따르면 메이퇀 계열의 한하이정보, 갤럭시Z, 청두룽주 등 3개 법인은 상장 후 기준 유니트리 지분 총 8.68%를 보유해 이날 종가 기준 지분가치가 297억 위안(약 6조 1천476억 원)에 달했습니다.샤오미 창업자 레이쥔이 설립한 순웨이캐피털의 관계사도 유니트리 지분 3.98%를 보유해 종가 기준 지분가치가 136억 위안(약 2조 8천150억 원)을 기록했습니다.이밖에 텐센트테크놀로지(0.54%), 알리바바그룹 자회사 항저우하오웨(0.40%), 앤트그룹 자회사 상하이윈양(0.20%) 등도 주요 주주 명단에 이름을 올렸습니다.2016년 설립된 유니트리는 올해 중국 최대 명절인 춘제(설날) 특집 텔레비전 프로그램에서 지난해보다 한층 발전된 로봇 무술 공연을 선보이며 주목받은 바 있습니다.유니트리는 3월 20일 상하이 증권거래소에 IPO를 신청한 후 6월 1일 상장심사위원회 심의를 통과해 과창판 최단 기록(73일)을 새로 썼습니다.이후 지난달 초에는 중국 증권감독관리위원회의 승인까지 일사천리로 통과했습니다.유니트리는 이번 IPO를 통해 중국 본토 증시에 상장하는 첫 휴머노이드 제조사가 됐습니다.또 다른 주요 휴머노이드 업체 유비테크는 홍콩 증시에 상장돼 있습니다.유니트리의 지난해 매출은 2024년 대비 335% 증가한 17억 1천만 위안(약 3천565억 원)이었습니다.순이익은 2억 8천760만 위안(약 600억 원)으로, 2024년보다 204% 증가했습니다.올해 1분기 매출은 4억 2천300만 위안(약 882억 원)으로 전년 동기 대비 68.49% 증가했으나, 폭발적 성장세를 보였던 지난해 1분기 상승률(332.64%)과 비교하면 기저효과로 인해 상승률은 둔화했습니다.유니트리가 제시한 상반기 매출 전망치는 10억 5천200만∼11억 2천800만 위안(약 2천194억∼2천352억 원) 수준입니다.(사진=연합뉴스)