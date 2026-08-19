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■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 (1
8:50~19:50)
■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담: 김재천 (서강대 국제대학원 교수), 두진호 (국가전략연구원 유라시아센터장)
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트럼프 미 대통령이 한미연합훈련 축소를 기습 지시하고 북한 김정은과의 회담 추진에 나섰습니다. 한국에 대해서는 '이란전에 손을 보태달라고 요청했다 거절당했다'며 정상 간 통화까지 폭로했는데, 트럼프의 행동에 대해 미국 내에서도 비판이 나오고 있습니다.
'마이웨이' 트럼프의 속내는 무엇인지, 한반도 평화에 어떤 영향을 미칠지 알아봅니다.
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈빡] 트럼프, 동맹보다 김정은?…북한엔 손짓 한국엔 압박
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