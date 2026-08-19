[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 손석민 SBS 논설위원
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● 김민석 첫 공개 최고위
김준일 / 시사평론가
"정청래, 이번 전대로 대통령 후보급으로 올라"
"정청래 '개인 방송' 발언, 경선 불복으로 들릴 수도…자중해야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"정청래, 청문회 자리 안 간다 해…입각 가능성 높지 않아"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 18년 만에 돌아와 대표된 '민디세이' 김민석, 첫 회의부터 기강잡기
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