중 7월 청년실업률 17.9%…11개월 만에 최고치

▲ 중국 국기

중국의 청년 실업률이 대학 졸업생의 본격적인 취업시장 진입 영향으로 11개월 만에 최고 수준까지 치솟았습니다.오늘(19일) 중국 국가통계국에 따르면 7월 도시지역 16∼24세(학생 제외) 청년실업률은 17.9%로 한 달 전(14.9%)보다 3.0%포인트 상승했습니다.이는 지난해 8월(18.9%) 이후 11개월 만에 가장 높은 수준입니다.중국의 청년실업률은 지난 3월 16.9%로 전달보다 0.8%포인트 오른 뒤 4월부터 석 달 연속 하락해 6월에는 1년 만에 가장 낮은 14.9%까지 떨어졌었습니다.지난달 다른 연령별 실업률은 25∼29세(학생 제외)가 7.2%로 전달(7.1%)보다 소폭 상승했고, 30∼59세는 3.9%로 전달(4.0%)과 비교해 하락했습니다.현지 청년실업률은 대학 졸업생들이 본격적으로 노동시장에 진입하는 7∼8월에 급등하는 계절적 특성을 보여왔습니다.2024년 6월 13.2% 수준이던 청년실업률은 7월 17.1%, 8월 18.8%로 올랐고, 지난해에도 6월 14.5%에서 7월 17.8%, 8월 18.9%까지 상승했습니다.올해 역시 역대 최대 규모의 대학 졸업생이 취업시장에 뛰어들면서 청년층의 취업 경쟁이 한층 치열해진 결과라는 해석을 낳고 있습니다.중국의 올해 대학 졸업생은 역대 최대인 1천270만 명에 달하는 것으로 추산되며, 이는 지난해보다 4%가량 늘어난 규몹니다.한편, 중국 당국은 2023년 6월 청년 실업률이 사상 최고인 21.3%까지 치솟은 뒤 통계 발표를 중단했다가 같은 해 12월 중·고교 및 대학생 재학생을 통계에서 제외한 새로운 기준으로 관련 수치를 집계하고 있습니다.(사진=게티이미지)