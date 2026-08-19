[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 손석민 SBS 논설위원
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● 조희대 '서면 제청' 논란
김준일 / 시사평론가
"조희대 탄핵, 헌법재판소서 기각될 듯…'서면 제청', 탄핵 사유로 보긴 어려워"
"조희대, 5개월 간 제청 지연…정치적 행위로 볼 여지 있어"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"조희대, 사퇴 의사 없어 보여…'서면 제청'서 의지 보여"
"조희대, 오히려 더 버티면서 사법부 권리 침해 알리려는 듯"
손석민 / SBS 논설위원
"조희대 탄핵 소추 현실적으로 가능…탄핵 과정서 사법부 독립 논란 커질 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 김민석, 첫 최고위서 "조희대 나가라"…말 뿐인 탄핵소추, 이번엔 실행하나
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