[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 손석민 SBS 논설위원
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● 국힘 '투톱' 따로따로
김준일 / 시사평론가
"국힘 큰 기로에 서 있어…'중진의힘'과 '당원의힘' 맞붙은 상황"
"강성 지지층에 의존하는 건 합리적 민주주의 아냐"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"올공 집회, 당내 참여 20%도 안 돼…장동혁 지지세 미미"
손석민 / SBS 논설위원
"국힘, 중진 의원들 의견 하나로 모을 그릇 안 보여"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 중진 잇단 회동에 장동혁 "내 사퇴 말고 자기들 불출마선언이나"
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