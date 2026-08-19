[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 손석민 SBS 논설위원
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● 과방위 '이진숙' 충돌
김준일 / 시사평론가
"국힘, 극우정당으로 비판받아도 할 말 없어"
"이진숙 논란, 표현의 자유 영역 아닌 정치적 책임 영역"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"국힘, 과거에 비슷한 일 있어…반복되어 안타까워"
"'5·18 토론회', 이진숙 본인의 정치적 위상 높이기 위한 행사인 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "이진숙 퇴장시켜라" 범여권 반발에 과방위 파행…5.18 토론회 후폭풍
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