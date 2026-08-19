[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 손석민 SBS 논설위원
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● 국힘 징계 결정 임박
김준일 / 시사평론가
"국힘 '징계' 얘기 지겨워‥다음 국면으로 넘어가야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"당 대변인이 '이진숙 징계 안 한다' 발언, 대단히 부적절"
"징계 형평성, 당원이나 국민들이 받아들이기 쉽지 않아"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 국힘, 4명 징계 초읽기…김준일 "일년 내내 징계, 하려면 빨리 해라"
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