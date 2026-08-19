[연예Pick] "악의적 영상 유포 더이상 못참아"…결국 칼 빼들었다

블랙핑크 출신 가수 제니의 '노출 영상'이라며 온라인상에서 정체불명의 영상이 확산되자, 결국 소속사가 칼을 빼들었습니다.



문제가 된 영상은 지난 14일, 일본 치바 조조마린 스타디움에서 열린 '서머소닉 2026' 무대였습니다.



공연 중 제니의 신체 일부가 노출되는 것처럼 보이는 장면이 담기면서 온라인에서 논쟁이 벌어졌습니다.



"AI로 조작한 영상이다", "아니다" 의견이 엇갈리는 가운데, 해당 영상 조회수는 1000만 회를 넘어서며 걷잡을 수 없이 퍼졌습니다.



논란이 커지자 제니 소속사 오에이엔터테인먼트는 어제 공식입장을 내고, 제니의 사진과 영상을 악의적으로 편집·가공해 유포하는 행위에 대해 민·형사상 법적 대응을 진행하고 있다고 밝혔습니다.



특히 특정 장면을 반복적으로 게시하거나 허위 사실을 결부해 유포하는 행위에 대해서도 필요한 법적 조치를 적극적으로 취하겠다는 입장입니다.



소속사는 어떠한 합의나 선처도 없을 것이라는 점을 분명히 하며, 앞으로도 지속적인 모니터링과 체계적인 대응을 이어가겠다고 덧붙였습니다.



16일 해당 공연 도중 마이크 작동에 문제가 발생하고 더운 날씨로 인해 의상 사고까지 이어지면서 눈물까지 글썽였던 제니는 SNS에 심경을 담은 글을 올렸습니다.



예상하지 못한 순간들과 기복이 많았지만, 그 모든 순간이 자신을 성장하게 해줬으며, 힘들었던 순간까지도 사랑과 기쁨, 추억으로 간직하고 싶다는 뜻도 함께 전했습니다.



(취재 : 강경윤, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)