[자막뉴스] '홍범도 흉상 철거하더니' 재임용 광탈…"정치 보복 당했다!" 반격 나선 교수

윤석열 정부 당시 육군사관학교 내 홍범도 장군 흉상 철거를 주도하며 논란을 일으켰던 나종남 군사학과 교수가 재임용 심사에서 탈락한 걸로 확인됐습니다.



나 교수는 지난해 말 육사 군교수 재임용 심사 탈락자 6명에 포함돼 지난 6월 전역했습니다.



통상 군교수는 재임용 심사를 거쳐 60살 정년까지 근무하는데, 국방부는 지난해 말 문민화 비율을 확대하자는 취지에서 강화된 심사 기준을 적용했습니다.



국방부는 나 교수의 탈락 사유에 대해 "군교수로서의 전문성뿐만 아니라 자질과 품성을 종합적으로 고려했다"고 밝혔습니다.



특히 최근 연구 실적이 부실했던 것이 주요하게 작용한 것으로 알려졌습니다.



하지만 나 교수는 '정치적 보복을 당했다'는 취지로 부당하다고 주장하는 것으로 전해졌습니다.



재임용 심사 결과에 반발한 나 교수는 국방부를 상대로 행정소송까지 제기해 현재 1심 재판이 진행 중입니다.



지난 2023년 윤석열 정부는 홍범도 장군의 공산주의 활동 이력을 문제 삼아 육사 충무관 앞에 있던 홍범도 장군 흉상 철거와 외부 이전을 추진했습니다.



이때 나 교수는 육사 내 기념물재배치위원회 간사를 맡아 관련 업무를 실무적으로 총괄한 인물입니다.



당시 독립유공자 단체 등은 독립운동의 역사를 지우려 한다며 강하게 반발했습니다.



앞서 나 교수는 박근혜 정부 시절에는 건국절 주장과 박정희 정부 미화 등 '뉴라이트' 사관이 담긴 국정 교과서 집필진으로 참여한 바 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)