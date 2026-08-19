1라운드 기립박수 터졌다는데…'우리들의 발라드2', 2라운드 '탑백귀' 모집 시작

오는 10월 방송을 앞둔 SBS 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드2'가 차세대 발라드 스타를 함께 발굴할 2라운드 현장 판정단 '탑백귀'를 공개 모집한다.



앞서 이달 초 진행된 1라운드 녹화에서는 기존 전현무, 정재형, 차태현, 박경림, 정승환에 이어 문근영, 주우재, 로이킴이 새로운 '탑백귀 대표단'으로 합류해 현장의 큰 박수를 받았다. 특히 지난 시즌보다 한층 어리고 새로워진 평균 나이 17.9세의 참가자들이 대중음악사를 빛낸 명곡 무대들을 대거 선보이며 현장에서 기립박수가 터지기도 했다.



뜨거운 분위기 속에 이어지는 2라운드 '탑백귀' 모집은 누구보다 먼저 '확신의 대중픽'을 알아보는 감각을 지닌 사람이라면 남녀노소 누구나 신청할 수 있다.



신청 기간은 19일부터 오는 28일까지이며, '우리들의 발라드' 공식 홈페이지를 통해 온라인 접수가 진행된다. 추첨을 통해 선발된 '탑백귀'는 오는 9월 12일(토) 진행되는 2라운드 녹화 현장에 직접 참여하게 된다.



한편, '우리들의 발라드'는 지난 첫 시즌 당시 전 회차 2049 시청률 1위, 넷플릭스 한국 시리즈 톱10 진입, 온라인 누적 조회수 1억 뷰 돌파, '제39회 한국방송대상' 연예오락TV 부문 작품상 수상 등 대기록을 세운 바 있다. 이번 시즌2는 여덟 명의 강력한 탑백귀 대표단과 함께 한층 업그레이드된 오디션을 예고하고 있다.



'오디션 명가' SBS와 종합 매니지먼트사 SM C&C가 공동 제작하는 '우리들의 발라드2'는 오는 10월 첫 방송될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)