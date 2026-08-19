'부활남: 더 레드', '타짜4'와 맞대결 피했다…개천절·한글날 연휴 공략

배우 구교환 주연의 영화 '부활남: 더 레드'가 9월 30일(수) 개봉을 확정했다.



'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 '석환'(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 영화다. 구교환의 첫 단독 주연작으로 기대를 모은다. 여기에 신승호, 강기영, 김시아가 힘을 보탠다.



이번에 공개된 예고편은 정체 모를 이들에게 공격당한 취준생 '석환'이 죽은 뒤 3일이 지나 태연하게 눈을 뜨는 모습으로 궁금증을 자아낸다. "죽은 뒤 72시간, 다시 살아났다"라는 카피와 함께 부활을 거듭할수록 강해지는 '석환'의 모습이 공개되며, 그가 가진 특별한 능력에 대한 호기심을 더한다.



여기에 자신의 부활 능력을 알게 된 이들에게 쫓기기 시작한 '석환'이 펼치는 다이나믹한 사건들은 영화에 대한 기대감을 한층 높인다.



'부활남: 더 레드'는 추석 연휴를 겨냥하는 '타짜: 벨제붑의 노래'와는 일주일 격차를 두고 개봉한다. 추석 수혜를 받지는 못하는 대신 개천절 연휴와 한글날 연휴를 잇따라 공략할 예정이다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)