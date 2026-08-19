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[비디오머그] AI 열풍에…대만, 전 국민에게 '현금 골든벨' 울리나?

작성 2026.08.19 17:58 수정 2026.08.19 18:22 조회수
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세계 최대 반도체 위탁생산 기업 'TSMC' 보유국인 대만에선 지금 '전 국민 보너스' 지급 얘기가 나오고 있습니다.

AI열풍으로 반도체 실적이 쑥쑥 오르면서 대만 경제 역시 가파른 성장세를 보이고 있는데요.

그러자 라이칭더 대만 총통은 늘어난 세수의 일부를 국민과 나누는 방안으로 "1인당 1만 대만 달러(한화 약 44만 원)씩 AI 현금 보너스를 지급하겠다"고 밝힌 겁니다.

정말 대만 국민 모두가 'AI 보너스'를 받게 될까요?

(구성 : 이미선, 편집 : 박서연, 디자인 : 조승현, 내레이션 : 조기호, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
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