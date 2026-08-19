10주년 '미우새' PD "장수 비결은 모벤져스의 따뜻한 시선…신승훈 꼭 섭외하고파"[일문일답]

SBS 간판 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'가 방송 10주년을 맞아 지난 10년간 이어져 온 사랑의 비결과 앞으로 나아갈 방향을 밝혔다.



지난 2016년 첫 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')는 8월 방송 10주년을 맞는다. 지난 10년간 일요일 예능의 대표 주자로 자리매김한 '미우새'는 2018년 최고 시청률 28.5%(닐슨코리아 수도권 가구 기준)를 기록, 2016년 이후 론칭된 예능 프로그램 중 최고 수치를 보유하고 있다.



10주년을 맞아 연출을 맡은 정성원 PD는 "하루가 다르게 트렌드가 바뀌고 밈이 생성되는 시대에, 한 프로그램이 10년 동안 변함없이 사랑받는다는 것은 제작진에게 꿈과 같은 일이자 평생 한번 마주하기 힘든 영광"이라며 "모벤저스 어머니들과 출연진, 제작진의 노력, 그리고 시청자 여러분 덕분"이라고 소감을 전했다.



▲ "10년 장수 비결? '모벤져스'의 따뜻하고 솔직한 리액션"



정 PD는 '미우새'만의 가장 큰 차별점으로 '가족만의 시선'을 꼽았다. 그는 "출연진이 아무리 철없고 미운 행동을 하더라도 마냥 미워 보이지 않게 만드는 힘은 스튜디오를 지키는 '모벤져스' 어머니들의 시선"이라며 "어머니들의 한숨이나 애정 어린 잔소리, 웃음 리액션 하나가 더해지면서 이상한 행동이 이해와 공감의 장면으로 바뀐다"고 설명했다.



이어 "타인의 시선과는 다른 '가족만의 따뜻하고 솔직한 시선'이 지난 10년 동안 '미우새'를 존재하게 한 가장 큰 차별점이자 비결"이라고 덧붙였다.



▲ "신동엽은 엄마, 서장훈은 아빠"



10년간 스튜디오 중심을 잡아준 MC 신동엽과 서장훈에 대한 특별한 고마움도 잊지 않았다.



정 PD는 신동엽을 "'미우새'라는 가정의 화목함과 평안함을 책임지는 엄마 같은 존재"로 정의하며 "녹화 현장에서도 슛이 들어가기 전 어머님들과 다정한 스몰토크로 긴장을 풀어주시고, 간혹 토크가 산으로 갈 때면 부드럽게 방향을 잡아주시는 든든한 존재이기도 하다. 출연진들이 마음껏 장난치고, 모벤져스 어머님들이 카메라 앞에서 긴장하지 않고 입담을 펼치실 수 있는 건 90% 이상 신동엽 선배의 배려 넘치는 진행 덕분"이라 치켜세웠다.



또 정 PD는 서장훈을 "따뜻하지만 엄격한 아빠 같은 존재"로 비유했다. 그는 "싱글의 삶을 깊이 이해하는 입장에서 출연진의 마음을 누구보다 잘 헤아리면서도, 시청자분들의 답답함을 대신 긁어주는 사이다 같은 조언을 서슴지 않고 던져준다. 서장훈 선배의 리얼한 한숨과 현실적인 조언이 스튜디오 토크의 텐션을 늘 팽팽하게 유지해 주는 핵심 축"이라 설명했다.



▲ "'NEW 미우새'로 신승훈 모시고파…'젊고 트렌디한 휴먼 시트콤'으로 거듭나겠다"



섭외 기준의 변화에 대해 정 PD는 "과거엔 노총각의 짠한 일상을 봤다면, 지금은 얼마나 자기 삶에 주체적인지, 겉모습과 일상 사이의 괴리가 있는지를 본다"라며 'NEW 미우새'로 가수 신승훈을 지목했다. 정 PD는 "독보적인 색깔을 지닌 신승훈 선배를 꼭 모셔보고 싶다. 신사다운 면모 뒤에 숨겨진 인간적이고 위트 있는 매력을 보여드리고 싶다"는 바람을 밝혔다.



정 PD는 앞으로의 10년을 바라보는 포부도 전했다. "장수 프로그램이 빠지기 쉬운 관성을 경계하겠다"는 그는 "1인 가구와 비혼이 자연스러워지는 시대 흐름에 맞춰 출연진의 일상을 단순히 '짠하고 불쌍한 것'에 가두지 않고 다양한 라이프스타일과 취향 존중으로 외연을 확장해 나가겠다"고 강조했다.



마지막으로 정 PD는 "세대를 뛰어넘어 온 가족이 함께 웃을 수 있는 '젊고 트렌디한 휴먼 시트콤'의 자리를 지키며, 지친 일요일 밤을 편안하게 마무리해 드릴 수 있는 든든한 친구 같은 방송이 되겠다"라며 시청자들을 향한 감사를 표했다.



<이하 '미우새' 정성원 PD 인터뷰 전문>



Q. 대한민국 대표 관찰 예능으로 꾸준한 사랑을 받고 있는 '미우새'가 10주년을 맞았다. 연출자로서의 소감은?



하루가 다르게 트렌드가 바뀌고 밈이 생성되는 시대에, 한 프로그램이 10년 동안 변함없이 사랑받는다는 것은 제작진에게 꿈과 같은 일이자 평생 한번 마주하기 힘든 영광이다. 10년 동안 매주 스튜디오를 따뜻하게 지켜주신 모벤저스 어머니들과 출연진, 그리고 밤낮없이 현장을 누빈 제작진의 노력이 있었기에 가능했다고 말씀드리고 싶다. 무엇보다도 10년이라는 긴 시간 동안 늘 곁에서 출연진들의 미운 일상을 귀엽게 지켜봐 주시고, 함께 웃고 울어주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다.



Q. '미우새'가 10년 동안 꾸준히 사랑받을 수 있었던 비결은?



지난 10년 동안 출연진들과 정말 버라이어티한 미운 짓을 해왔다. 하지만 출연진들이 아무리 철없고 미운 행동을 해도 '미우새'에서는 마냥 미워 보이지 않게 만드는 힘이 있다. 그게 바로 스튜디오를 지켜주시는 '모벤져스', 어머님들의 시선이라고 생각한다. 어머님들이 깊은 한숨 한번 쉬어주시거나 애정 어린 잔소리 한마디 건네주시고, 또 어떨 땐 어이없어하시며 피식 웃어주곤 하신다. 그 리액션 하나가 더해지면서 자칫 '이상한 행동'으로만 보일 수 있었던 장면들이 마음 한편으로 깊이 이해되고 공감되는 순간으로 바뀐다. 바로 이 점이 '미우새'만의 가장 큰 강점이다.



우리네 가족을 들여다봐도 마찬가지인 것 같다. 완벽해 보이는 우리 형도 친구들 사이에선 허당이기도 하고, 똑부러지는 우리 엄마도 사소한 물건은 깜빡하기도 하는 것처럼. 이렇게 타인 앞에서는 아쉬운 부분이 있기 마련이지만 가족만큼은 나의 결점조차 남들과는 완전히 다른 시선으로 바라본다. 어떨 땐 남들보다 훨씬 더 엄하게 꾸짖기도 하지만, 결국엔 그 모자람까지도 유쾌하게 품어주는 것이 가족이기 때문이다. 타인의 시선과는 전혀 다른 '가족만의 따뜻하고 솔직한 시선'이 지난 10년 동안 '미우새'를 존재하게 한 가장 큰 차별점이자 비결이 아닐까 싶다.



Q. 방송 후 예상보다 큰 화제를 모았거나, 제작진도 놀랐던 순간(에피소드)이 있었는지



매 회차 예상치 못한 명장면들이 터지지만, 최근 가장 인상 깊었던 순간을 꼽으라면 신동엽 선배와 탁재훈 선배의 숨 막히는 대결을 담아낸 '당구 특집'이었다. 신동엽 선배를 스튜디오가 아닌 야외 현장에서 촬영하는 것 자체도 색달랐고, 두 분의 '세기의 매치'를 현장에서 직접 관전하는 것도 큰 영광이었지만, 정작 저를 더 놀라게 한 건 그 영상을 바라봐 주신 어머님들이었다.



사실 당구라는 종목 자체가 어머님들에게는 조금 생소하고 익숙하지 않다 보니, 과연 몰입해서 재미있게 보실 수 있을지 제작진 입장에서는 걱정이 앞섰다. 그래서 그날은 어머님들께 영상을 틀어드리기 직전까지도 속으로 정말 많이 긴장했다. 하지만 영상을 시작하자마자 어느 순간부터 어머님들께서 두 손을 꼭 쥐고 화면에 몰입하고 계시더라. 공이 아깝게 빗나갈 때면 어머님들의 고개도 함께 뒤로 넘어가며 진심으로 아쉬워하시는 모습을 보면서 정말 놀랍고 감사했다. 그리고 자칫하면 지루할 수도 있는 당구를 어머님들의 눈높이에 맞게 너무나 재미있게 살려주신 신동엽 선배와 탁재훈 선배께도 진심으로 감사드린다.



Q. 'NEW 미우새'로 꼭 함께해 보고 싶은 인물이 있는지



'미우새'에서 꾸준히 러브콜을 보냈던, 음악적으로나 삶으로나 자신만의 독보적인 색깔을 지닌 신승훈 선배님을 꼭 모셔보고 싶다. 예능에 자주 노출되지 않는 분이라 시청자분들께서도 정말 궁금해하실 것 같다. 저는 몇 번의 촬영 현장에서 잠깐이나마 직접 만나 이야기를 나눌 기회가 있었다. 그때 뵈니 나이스하고 신사다운 면모 뒤에 은근한 웃음 욕심을 품고 계시더라. 특유의 따뜻하고 은은한 눈웃음 뒤에 숨겨진 그 인간적이고 위트 있는 매력을 시청자분들께도 꼭 보여드리고 싶다.



Q. 'NEW 미우새'를 섭외할 때 가장 중요하게 보는 요소는?



과거에는 '결혼 안 한 노총각의 짠한 일상'을 들여다보고자 했다면, 지금은 '얼마나 자기 삶에 주체적이고 솔직한가', 그리고 '겉모습과 일상 사이의 괴리가 있는지'를 중점적으로 본다. 남들이 보기엔 완벽해 보이지만 집에서는 엉뚱한 것에 집착한다거나, 혼자만의 확고한 취향을 고집하느라 타인과의 소통에서 유쾌한 결점(미운 짓)이 발생하는 인물들을 찾고 있다. 밉지만 결코 미워할 수 없는 매력, 그리고 지금 시대를 살아가면서 시청자들과 비슷한 고민을 품고 있는 진정성을 우선으로 하고 있다.



Q. 신동엽, 서장훈과 오랜 시간 호흡을 맞추며 느낀 그들만의 강점이나 매력이 있다면?



신동엽 선배는 '미우새'라는 가정의 화목함과 평안함을 책임지는 '엄마' 같은 분이다. 녹화 현장에서도 슛이 들어가기 전 어머님들과 다정한 스몰토크로 긴장을 풀어주시고, 간혹 토크가 산으로 갈 때면 부드럽게 방향을 잡아주시는 든든한 존재이기도 하다. 출연진들이 마음껏 장난치고, 모벤져스 어머님들이 카메라 앞에서 긴장하지 않고 입담을 펼치실 수 있는 건 90% 이상 신동엽 선배의 배려 넘치는 진행 덕분이다.



신동엽 선배가 엄마라면, 서장훈 선배는 '아빠' 같은 존재다. 누구보다 깊은 애정을 바탕으로, 그 누구도 선뜻하지 못하는 팩트 폭격을 날려주는 '따뜻하지만 엄격한' 존재다. 싱글의 삶을 깊이 이해하는 입장에서 출연진들의 마음을 누구보다 잘 헤아리면서도, 시청자분들의 답답함을 대신 긁어주는 사이다 같은 조언을 서슴지 않고 던져주신다. 서장훈 선배의 리얼한 한숨과 현실적인 조언이 스튜디오 토크의 텐션을 늘 팽팽하게 유지해 주는 핵심 축이다.



Q. 앞으로 '미우새'를 통해 시청자들에게 보여주고 싶은 모습이 있다면?



어느덧 10년 전 '미우새'가 처음 시작했을 때와는 사회적인 관념도, 가치관도 많이 바뀐 것 같다. 장수 프로그램이 빠지기 쉬운 '관성'을 경계하고, 매일 새롭게 바뀌어가는 현시대의 흐름과 늘 함께 호흡하는 프로그램이 되고 싶다. 1인 가구와 비혼이 점차 자연스러워지는 시대 흐름에 맞춰, 출연진들의 일상을 단순히 '짠하고 불쌍한 것'에 가두지 않고 다양한 라이프스타일과 취향에 대한 존중으로 외연을 확장해 나가고자 한다. 익숙함 속에서도 매주 새로운 반전 매력을 발견할 수 있는, 세대를 뛰어넘어 온 가족이 함께 웃을 수 있는 '젊고 트렌디한 휴먼 시트콤'의 자리를 변함없이 지켜나가겠다.



Q. 10년 동안 함께해 주신 시청자들에게 한 말씀 부탁한다



10년이라는 시간 동안 일요일 밤마다 '미우새'의 출연진들을 집안으로 들여주시고, 함께 웃어주신 시청자 여러분이 계셨기에 오늘의 '미우새'가 존재한다. 출연진들의 철없는 행동에 함께 혀를 차시다가도, 그 안에서 작은 따뜻함을 발견해 주시는 시청자 여러분의 넓은 마음이 저희 제작진을 움직이는 가장 큰 힘이었다. 10년을 넘어 앞으로도 여러분의 지친 일요일 밤을 편안하고 유쾌하게 마무리해 드릴 수 있는 든든한 친구 같은 방송이 되겠다. 늘 감사드리며, 앞으로도 많은 관심과 사랑 부탁드린다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)