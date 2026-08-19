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남자 화장실 불법 촬영하려다…서울과기대 남학생 발칵

작성 2026.08.19 14:35 조회수
남자 화장실 불법 촬영하려다…서울과기대 남학생 발칵
지난 6월 서울과학기술대학교 남자 화장실에서 불법촬영을 한 혐의를 받는 재학생 남성 A 씨가 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 노원경찰서는 오늘(19일) 성폭력처벌법 위반 혐의를 받는 서울과기대 재학생 A 씨를 지난 12일 검찰에 송치했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 6월 서울 노원구 서울과기대 건물 내 남자 화장실에서 다른 남학생을 불법 촬영하려고 시도한 혐의를 받고 있습니다.

이 사건과 별개로 지난 5월 28일에는 서울과기대 여자 화장실에서 불법 촬영을 시도한 또 다른 재학생 남성 B 씨가 경찰에 붙잡혔습니다.

경찰은 지난달 B 씨를 성폭력처벌법 위반 혐의로 불구속 송치했습니다.

하지만 검찰이 보완수사를 요구하면서 경찰은 추가 수사를 이어가고 있습니다.

이에 대응해 서울과기대 총학생회와 노원경찰서는 지난 6월 중순 교내 화장실과 샤워실을 대상으로 전수 점검에 나서기도 했습니다.

(사진=연합뉴스)
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