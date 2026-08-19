국회 법사위, '조희대 대법원장 출석 요구' 민주당 주도 의결

▲ 국회 법제사법위원회

국회 법제사법위원회가 오늘(19일) 전체회의에서 조희대 대법원장 출석 요구 안건을 민주당 주도로 의결했습니다.민주당 김승원 의원의 요구로 상정된 조 대법원장 출석 요구 안건은 표결에서 범여권 의원들의 찬성표로 가결됐습니다.국민의힘 의원들은 반대표를 행사했습니다.민주당 소속인 서영교 법사위원장은 회의에서 "장기간 공석인 대법관 후보 제청 과정에서 어떤 일이 있었는지와 김건희·한덕수·이상민 재판을 대법원 전원합의체로 회부하게 된 사유 등을 질의하기 위한 것"이라고 설명했습니다.민주당 김용민 의원은 "그동안 국회에서 대법원장을 부를 때마다 재판 중인 사안이라 안 된다고 해서 거부했는데, 임명 제청은 사법 행정"이라며 "이제 거부할 명분이 없다"고 말했습니다.민주당은 회의에서 조희대 대법원장이 대법관 최종 후보 2명을 이재명 대통령에게 '서면'으로 임명 제청한 것을 두고 대통령과 국회를 무시한 사법 정치라고 비판했습니다.이에 국민의힘은 대법관 후보 제청권은 대법원장의 고유 권한이라며 대법원장이 대통령 뜻에 따라 특정 후보를 제청할 이유는 없다고 맞섰습니다.주진우 의원은 "청와대가 제청권에 관여하는 직권남용을 해 놓고 정당한 제청권을 행사한 대법원장한테 지금 뒤집어씌우고 있다"며 "의회 독재다, 굉장히 국민들에게 낯부끄러운 일"이라고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)