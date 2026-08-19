[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…"녹지 외 공간 공급 검토" "반드시 지킬 것"

1. 한미 군 당국이 연합훈련을 축소하라는 트럼프 미국 대통령의 지시에 따라서 어제(18일) 시작한 을지 자유의 방패 UFS 훈련을 예정보다 엿새 단축해서 모레 종료하기로 했다고 합참이 밝혔습니다. 한미는 오는 21일까지 예정된 일부 방어 훈련만 진행하고 24일부터 계획된 2부 반격 훈련을 취소하기로 한 것으로 알려졌습니다. 훈련 축소에 따라서 미국 본토 등지에서 한국으로 파견된 미군 인력의 일부는 철수할 것으로 보입니다.



2. 또 트럼프 대통령 관련 이야기입니다. 트럼프 미국 대통령은 "한미 훈련 축소를 지시하면서 김정은 북한 국무위원장과 관계가 좋다" 이렇게 이야기를 했었죠. 트럼프 대통령이 이르면 올가을에 김정은 위원장과 정상회담을 추진하라고 참모들에게 얘기했다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 오는 11월 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의 기간에 두 정상이 만나는 방안이 거론되고 있는 것으로 전해졌습니다. 앞서 트럼프 대통령은 김정은 위원장이 자신의 대화 제안에 대해서 응답했다며 대화는 매우 긍정적인 단계에 있다고 말하기도 했습니다.



3. 요즘 정부 관계자들이 부쩍 이 얘기를 자주 하고 있는데요. 용산공원에 청년 임대주택을 짓는 방안을 정부가 검토하고 있는 가운데 김윤덕 국토교통부 장관은 용산공원 전체의 녹지를 밀고서 주택을 짓는 것은 전혀 아니라고 말했습니다. 김 장관은 오늘 국회 국토교통위원회에 참석해서 공원 녹지로서의 기능을 일부 상실하고 있는 것에 제한적으로 청년 주택을 공급하는 대안이 있는지 검토하겠다는 뜻이라고 설명했습니다. 오세훈 서울시장은 국회의원회관에서 열린 토론회에 참석해서 "집값을 잡지 못하는 책임을 용산공원으로 덮으려 해서는 안 된다. 어떤 일이 있더라도 용산공원만큼은 반드시 지켜내겠다"고 말했습니다.



4. 오늘 새벽 4시쯤 경북 영천시 도동네거리에서 25톤 덤프트럭과 6톤 청소차가 충돌해서 청소차에 타고 있던 환경미화원 3명이 숨지는 사고가 일어났습니다. 덤프트럭을 몰던 70대 남성도 중상을 입고 근처 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 경찰은 당시 점멸 신호로 운영되던 교차로에 두 차량이 동시에 진입하다 충돌한 것으로 보인다며 정확한 사고 원인을 조사하고 있다고 밝혔습니다.