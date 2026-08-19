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미국 금리 동결 우세·수출 네고에…환율 10개월 반 만에 1,300원대

전형우 기자
작성 2026.08.19 13:27 조회수
미국 금리 동결 우세·수출 네고에…환율 10개월 반 만에 1,300원대
▲ 19일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 원/달러 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 달 기준금리를 인상하지 않을 것이란 관측에 무게가 실리고 수출업체의 달러화 매도 물량(네고)이 출회되면서 원/달러 환율은 약 10개월 반 만에 1,300원대로 떨어졌습니다.

19일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 낮 12시 2분쯤 1,399.0원으로 집계됐습니다.

환율 1,400원이 깨진 것은 작년 10월 2일(1,399.5원) 이후 10개월 반 만입니다.

환율은 1,413.3원으로 출발해 장중 내내 낙폭을 키워갔습니다.

환율 하락은 연준의 9월 인상 기대 약화로 달러가 약세를 보인 영향으로 분석됩니다.

최근 발표된 미국의 소매판매, 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI)는 모두 시장 예상치를 하회했습니다.

여기에 수출업체들도 달러 매도 물량을 출회하면서 달러 하락 압력을 가하는 모양새입니다.

과거 월말에 몰리던 네고 물량은 반도체 기업을 중심으로 상시로 꾸준히 나오면서 원화 강세에 힘을 보태고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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