계곡에 평상 깔고 '배짱 영업'…경기특사경, 불법업소 19곳 적발

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▲ 계곡·하천 휴양지 불법행위 적발

경기도 특별사법경찰단은 여름휴가철을 맞아 도내 계곡과 하천 등 휴양지 279곳을 대상으로 불법영업 집중 단속을 벌인 결과 19곳에서 23건의 위반 사항을 적발했다고 19일 밝혔습니다.지난달 20일부터 31일까지 진행된 이번 단속에서 적발된 위반 유형은 '하천 무단점용' 3건, '미신고 음식점 영업 및 영업장 면적 변경 신고 미이행' 13건, '미신고 유원시설업 영업' 2건, '개발제한구역 내 무허가 공작물 설치·토지 형질변경' 5건 등입니다.A업소의 경우 관할관청의 허가를 받지 않은 채 하천부지에 가설건축물과 평상을 설치해 음식점 영업에 사용하다 단속됐습니다.B업소는 물 미끄럼틀과 수영장 등 물놀이시설을 무단 운영하고, C업소는 개발제한구역에 무허가 천막과 평상을 설치한 것으로 조사됐습니다.하천법에 따라 허가 없이 하천구역을 무단 점용하거나 공작물을 설치하고 하천의 유수를 가두거나 방향을 변경하는 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금이 부과됩니다.경기도는 적발된 위반행위를 관련 법령에 따라 처리하고 재발 방지를 위해 사후관리를 이어갈 계획입니다.