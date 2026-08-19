[날씨] 전국 곳곳 다시 폭염주의보…남부 중심 소나기

북태평양 고기압이 다시 세력을 확장하면서 더위가 찾아왔습니다.



서울을 포함한 곳곳에 다시 폭염주의보가 내려졌습니다.



오늘(19일) 서울의 낮 체감 온도 33도, 거창이 35도까지 오르는 등 곳곳에서 체감 온도 33도 이상의 무더위가 나타나겠습니다.



당분간 무더운 날씨가 계속되겠습니다.



수분을 자주 섭취하시는 등 더위 대비 잘해주셔야겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 남부 지방을 중심으로 천둥과 번개를 동반한 소나기구름이 발달해 있습니다.



또 호남 일부 지역에는 호우주의보도 발표가 됐는데요.



오늘 경기 남부와 강원 남부 내륙, 충청 이남 지역을 중심으로는 요란한 소나기구름이 발달할 때 있겠습니다.



이미 남해안 지역에는 많은 비가 내리면서 지반이 약해진 상태입니다.



산사태나 토사 유출 등 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



금요일과 토요일 사이에는 중부를 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)