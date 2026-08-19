여성 쫓아가 "죽을 준비됐어?"…기괴한 얼굴에 '경악'

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현지시간 18일 새벽 5시쯤 미국 필라델피아 센터시티 주변 CCTV 화면입니다.기괴한 가면을 뒤집어쓴 한 남성이 조깅복 차림의 여성을 쫓아가기 시작합니다.잠시 뒤 길을 막아서더니, 휴대전화로 촬영하며 섬뜩한 협박을 건넸습니다.[제이슨 스미스/필라델피아 경찰 경감 : 용의자는 피해 여성의 눈앞에 휴대전화를 바짝 들이대며 '죽을 준비 됐어?'라고 위협했습니다.]겁에 질린 여성이 비명을 지르며 도망치자, 이 남성은 인근 유명 커피숍 매장으로 들어가려다 또 다른 여성에게 접근했습니다.그러나 이 여성은 호락호락하지 않았습니다.비명을 지르다 다가오는 괴한의 가슴 한복판을 발로 찼습니다.[자메카/피해 여성 : 그 사람은 자신이 도대체 뭘 하려는 건지 갈피를 못 잡는 듯했어요. 이를테면 제가 가방을 들고 있었는데도 그걸 뺏으려 하지 않았거든요.]용의자는 이 여성의 거센 저항에 당황해 인근 지하철역 에스컬레이터를 타고 도주했습니다.경찰 조사 결과, 용의자는 15번가와 시청 인근을 돌며 약 15분 동안 여러 시민에게 시비를 걸고 위협한 걸로 파악됐습니다.당시 흉기를 직접 꺼내지는 않았지만 무기를 소지한 것처럼 위협적인 행동을 취했던 걸로 전해졌습니다.경찰은 공포영화 캐릭터 모양의 가면을 쓴 10대 후반에서 20대 초반의 남성을 용의자로 특정하고 공개 수배에 나섰습니다.경찰은 용의자에 대해 공갈 협박과 폭행, 치상 등의 혐의를 적용할 방침인데 도심에서 이른 아침 활동하는 시민들, 특히 여성들에게 주의를 당부했습니다.(영상취재 : 오정식)