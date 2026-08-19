"트럼프, 이르면 올가을 김정은과 정상회담 추진"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 올가을 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 추진 중이라고 미 언론이 보도했습니다. 이란 전쟁이 교착 상태에 빠진 가운데 중단된 북미 대화를 재개해 외교적 성과를 내려는 의도로 풀이됩니다.



곽상은 기자의 보도입니다.



<기자>



도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 올가을 김정은 북한 국무위원장과의 대면 회담을 추진하라고 참모들에게 지시했다고 월스트리트저널이 보도했습니다.



오는 11월 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의 참석차 아시아를 방문하는 계기에 김 위원장과 만나는 방안이 비공개로 논의되고 있다는 겁니다.



트럼프 대통령은 지난해 아시아 순방 당시에도 김 위원장과 회담을 추진했고 북한 역시 물밑에서 긍정적인 신호를 보냈지만, 촉박한 일정 때문에 성사되지 않은 것으로 전해졌습니다.



최근 트럼프 대통령이 한미 연합군사훈련 축소를 지시하고 김 위원장과의 "매우 좋은 관계"라고 강조한 것도 본격적인 대화 재개의 포석으로 풀이됩니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 김 위원장은 바이든도, 오바마도, 그 누구도 좋아하지 않았지만 저와는 아주 잘 지냅니다. 저는 상황을 더 안전하게 만들고 있는 겁니다.]



트럼프 대통령이 이렇게 북미 대화 재개에 의욕을 보이는 건 이란 전쟁이 교착 상태에 빠진 가운데 11월 중간선거를 앞두고 대형 외교 성과를 만들기 위한 시도로 풀이됩니다.



다만 만남이 성사되더라도 협상 타결 여부는 불투명합니다.



트럼프 대통령과 김 위원장이 마지막으로 만난 2019년 이후 핵과 미사일 전력을 크게 강화한 북한이 이번 만남을 통해 사실상 '핵 보유국' 지위를 인정받으려 할 가능성이 크게 때문입니다.



여기에 북한이 우크라이나 전쟁에 파병하는 등 러시아 중국과의 밀착을 한층 강화한 점도 회담 성과를 낙관하기 어렵게 만드는 요인입니다.



(영상편집 : 박선수)