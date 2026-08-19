[자막뉴스] 용변 실수한 승객 직접 씻긴 버스기사에…"찾고 싶다" 장관까지 나선 이유?

김윤덕 국토교통부 장관이 버스 안에서 용변 실수한 승객을 직접 씻기고 옷까지 갈아입힌 고속버스 기사를 찾아 나섰습니다.



김 장관은 오늘(19일) 자신의 페이스북에서 "기사 속 버스기사님을 찾는다"고 밝혔습니다.



김 장관은 "비 내리는 고속버스 안에서 어려움에 처한 어르신에게 기꺼이 손을 내밀어 주신 기사님의 사연을 읽었다"며 "쉽지 않은 상황에서도 기꺼이 이웃을 위해 도움의 손길이 되어준 기사님의 진심에 마음이 뭉클해진다"고 전했습니다.



이어 "비 내리는 궂은날, 이웃의 우산이 되어주신 기사님을 찾아 장관 표창이라도 드리고 싶다"고 썼습니다.



아울러 김 장관은 "아직 세상은 살만하고, 따뜻하다"고 덧붙였습니다.



김 장관이 언급한 사연은 지난 16일 경남 양산에서 카페를 운영하는 A씨가 소셜미디어에 공개하면서 알려졌습니다.



A씨에 따르면 지난 14일 서울에서 양산으로 향하는 오전 7시 고속버스에 지팡이 없이는 거동이 어려운 50~60대로 보이는 승객도 타고 있었습니다.



이 승객은 이동 중 좌석에서 용변 실수를 했고 버스가 휴게소에 도착하자 버스기사가 직접 승객을 씻기기 시작했습니다.



이를 본 A씨도 기사와 함께 해당 승객의 몸을 씻기고, 승객이 갈아입을 바지를 구입했다고 전했습니다.



A씨는 당시 버스기사에 대해 "끝까지 싫은 내색 한 번 하지 않고 직접 씻겨드리고 자리까지 정리한 뒤 방석도 깔아줬다"고 했습니다.



기사는 A씨가 구입한 바짓값을 건네려 했지만 A씨는 이를 받지 않은 것으로 전해졌습니다.



A씨는 "누군가에게 조금이나마 도움이 될 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 해당 버스 사진을 공개하기도 했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)