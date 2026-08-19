'암살자(들)', 추석 최고 기대작 다운 화려함…정우성·박해준·신현빈 특별출연

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영화 '암살자(들)'이 올 추석 개봉을 앞두고 화려한 캐스팅과 탄탄한 프로덕션이 돋보이는 메인 포스터 2종과 메인 예고편을 공개했다.;암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기.첫 번째 메인 포스터는 사건의 배후를 좇는 형사 '철구'(유해진), 신문사 사회부 부장 '재환'(박해일), 신입 기자 '영일'(이민호)의 묵직한 존재감을 한 프레임에 담아냈다. 정면을 응시하는 세 사람의 얼굴에는 사건의 실체에 다가갈수록 강해지는 진실을 향한 결연한 의지가 드러나며, 서로 다른 위치에서 사건을 마주한 이들이 어떤 방식으로 사건을 추적해 나갈지 관심을 집중시킨다.두 번째 메인 포스터는 "1974년 8월 15일, 영부인 저격 사건, 사건의 배후는 누구인가" 라는 카피로 시선을 사로잡으며, 모두가 알고 있다고 믿었던 사건 이면에 감춰진 미스터리에 대한 궁금증을 한층 끌어올린다. 여기에 '철구'와 '재환', '영일'의 긴장감 넘치는 표정은 작품의 강렬한 서스펜스를 고스란히 전한다.함께 공개된 메인 예고편은 암살자의 뒷모습과 총을 장전하는 모습으로 시작해 몰입도를 높인다. 이어, 저격 사건이 발생하는 긴박한 순간과 이를 생중계로 목격한 '재환', 현장을 카메라에 담는 '영일', 충격에 휩싸인 '철구'의 모습이 등장해 당시의 혼란을 생생하게 담아낸다.이후 배성우, 엄지원, 박지환, 박훈, 류혜영, 최유리, 장률, 류경수, 김대명, 심은경, 박해준, 박성훈, 오정세, 신현빈, 정우성 등 극을 더욱 풍성하게 채울 다채로운 배우들의 모습이 차례로 등장하며 화려한 캐스팅 라인업을 완성한다. 여기에 사건의 진상을 필사적으로 좇는 '철구'와 숨겨진 배후를 집요하게 파헤치는 '재환', 현장에 과감히 뛰어드는 '영일'의 모습이 연이어 펼쳐지며 영화가 선사할 압도적인 스케일과 숨 막히는 스릴에 대한 기대감을 고조시킨다.'암살자(들)'은 올 추석 극장 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)