뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

팰컨9 로켓 잔해 달에 부딪혀 생긴 충돌구 사진 공개

유영규 기자
작성 2026.08.19 11:02 조회수
팰컨9 로켓 잔해 달에 부딪혀 생긴 충돌구 사진 공개
▲ 팰컨9 로켓 잔해가 달에 떨어져 생긴 충돌구

미국 항공우주국(NASA)이 달 착륙선을 싣고 날아갔던 로켓 잔해가 달 표면에 떨어져 만들어낸 충돌구 사진을 18일(현지시간) 공개했습니다.

폭 18m의 이 충돌구는 지난해 1월 15일 민간 달 착륙선 2대를 싣고 발사된 스페이스X의 팰컨9 로켓 상단부가 알 수 없는 변수의 영향으로 달과의 충돌 궤도에 진입하면서 표면에 충돌하면서 생겼습니다.

팰컨9 로켓의 1단 추진체는 지구로 귀환했으나 2단 상단부는 달 착륙선을 달로 가는 궤도로 밀어 올리는 역할을 했습니다.

이 역할이 완료된 뒤 스페이스X는 이를 폐기했지만 1년 반 뒤 달 표면과 부딪힌 것입니다.

연구진은 로켓이 이번 달 5일 달과 충돌했다는 사실을 확인한 뒤 충돌 지점의 영상데이터를 구하려고 노력했습니다.

NASA는 한국우주항공청(KASA)과 협력, 한국 달 궤도선 다누리호(KPLO)가 수집한 예비 데이터를 활용해 NASA의 달 궤도 복합탐사선(LRO)에 탑재된 협각 카메라의 방향을 설정해 선명한 이미지를 촬영하는 데 성공하고 이날 이를 공개했습니다.

NASA는 보도자료를 통해 "충돌 지점의 이미지를 촬영하려고 LRO가 초속 1.6㎞의 속도로 달 상공 약 96㎞를 통과할 때마다 카메라가 분화구를 향하도록 LRO 몸체를 기울였다"며 LRO의 궤도 경로가 충돌 지점과 일치하는 데 엿새가 걸렸다고 설명했습니다.

또 이번 충돌이 예상치 못한 사건이었다면서도 지구나 달 표면에 어떤 위협도 되지 않는다고 강조했습니다.

NASA의 달 과학자 켈시 영은 "이번 충돌은 우리가 크게 걱정할 만한 일은 아니다"라며 "저고도 달 궤도에서 기술적으로 허용된 장비를 처분하는 안전한 방식"이라고 말했습니다.

이어 "이번 충돌 관측 데이터로 달 표면에 대해 더 많이 배우고 있다"며 "향후 달로 보내질 우주비행사와 기반 시설을 어떻게 보호할지 대비하는 데 활용하고 있다"고 덧붙였습니다.

(사진=NASA/AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지