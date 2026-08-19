'K-방산' 한화, 미 육군 뚫었다…K9 자주포 계약금 보니

▲ K9 차륜형 자주포(K9MH)가 국방과학연구소 시험장에서 사격 시험을 하고 있는 모습

한화가 국산 무기체계로는 처음으로 세계 최대 방산시장인 미국에 자주포를 수출하는 쾌거를 이뤘습니다.이번 성과를 토대로 K-방산이 그간 우려됐던 북대서양조약기구(NATO·나토) 시장 진입장벽을 넘어 세계화에 한층 속도를 낼 수 있을지 주목됩니다.미국 육군은 18일(현지 시간) 한화에어로스페이스의 미국 법인인 한화디펜스USA와 '기동 전술포'(Mobile Tactical Cannon·MTC) 프로그램의 시제품 개발을 위한 계약을 체결했다고 밝혔습니다.차세대 자주포를 도입하기 위한 미국 육군의 자주포 현대화 사업 시제품 개발 단계에서 한화의 K9 차륜형 자주포가 단독 선정된 것입니다.한화에어로스페이스도 오늘(19일) 보도자료를 내고 미 육군과 K9 차륜형 자주포 시제품 6문을 공급하는 계약을 맺었다고 밝혔습니다.이번 계약으로 한화에어로스페이스는 궤도형에 이어 차륜형 자주포 글로벌 시장 진입에도 성공했습니다.미 육군은 "경쟁 입찰을 통해 체결한 이 계약을 통해 약 4년의 이행 기간에 신속한 시제품 제작, 시험 및 병사 실전 실험을 위해 육군에 최대 18문의 자주포 시스템을 제공할 예정"이라고 설명했습니다.계약 금액은 1억 30만 2천961달러(약 1천417억 원) 규모이며, 누적 액면가(cumulative face value)는 2억 6천290만 3천274달러(약 3천715억 원)라고 미 육군은 전했습니다.이번 계약은 6문의 MTC 시제품 시스템에 대한 신속한 납품을 규정하고 있으며, 추가로 12문을 발주할 수 있는 옵션이 포함돼 있다는 게 미 육군의 설명입니다.향후 양산 규모는 약 500문, 사업비는 약 10조 원에 달할 것으로 추산됩니다.이번에 계약을 맺은 한화에어로스페이스의 K9MH는 자동화 포탑을 적용한 모델입니다.미 육군은 차기 자주포 도입을 목표로 올해 초부터 주요 글로벌 방산업체에 신형 자주포 시제품 제작을 의뢰했습니다.이번 입찰에 뛰어든 업체들은 미 방산스타트업 안두릴과 오시코시디펜스 등이 참여한 엘빗 아메리카, 이탈리아 레오나르도, 독일 라인메탈, 영국 BAE 시스템즈 등입니다.미 육군은 "이번 계약은 미국 및 해외에서 진행된 다수의 공급업체 시연 행사를 포함해 집중적 시장 조사와 광범위한 업계 참여 과정을 거친 끝에 체결됐다"고 설명했습니다.미 장병들은 일련의 작전 실험에서 기동 전술포 플랫폼을 사용해 실제 전투 조건에서의 성능, 신뢰성, 유지보수성을 평가하게 됩니다.통상 미군은 이 같은 맞춤 조정(customizing)을 거친 후 특별한 결함이나 결격 사유가 없으면 최종 양산 계약을 체결합니다.미 육군은 "이러한 실험을 통해 얻은 데이터와 통찰력은 향후 배치에 대한 고위 지휘부 결정에 직접적 근거가 될 것"이라며 "배치 승인이 이뤄지면 MTC는 일부 부대에서 M777 견인포 시스템을 대체해 현대적이고 투명성이 높은 전장에서 해당 부대의 살상력, 기동성, 신뢰성, 생존성을 크게 향상할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=한화에어로스페이스 제공, 연합뉴스)