빅뱅, 오늘 데뷔 20주년…'GD 작사·작곡' 신곡 발표

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그룹 빅뱅이 데뷔 20주년 기념일인 오늘 (19일) 오후 6시 새 디지털 싱글 '빅'(BiiiG)을 발표한다고 YG엔터테인먼트가 밝혔습니다.'빅'은 웅장한 비트와 중독성 강한 훅(후렴구)이 돋보이는 하이에너지(일렉트로닉 댄스 음악의 한 장르) 힙합곡입니다.멤버 지드래곤이 작사와 작곡에 참여해 팀의 음악적 색깔을 짙게 녹여냈습니다.YG측은 "지드래곤의 날카로운 래핑, 태양의 그루비한 보컬, 대성의 힘 있는 목소리가 맞물리며 빅뱅만의 시너지를 선사하는 노래"라고 소개했습니다.빅뱅이 팀으로 신곡을 내는 것은 지난 2022년 4월 '봄여름가을겨울' 이후 4년 4개월 만입니다.멤버들은 음원 제작은 물론 비주얼 디렉팅과 마케팅 기획까지 신곡 프로젝트 전반을 직접 이끌었습니다.빅뱅은 데뷔 20주년을 기념해 서울 잠실 일대에서 미디어 전시, 포토존, 굿즈상품(MD) 숍 등 다양한 이벤트를 진행하고 있습니다.빅뱅의 데뷔 20주년 월드투어는 오는 21∼23일 고양종합운동장 주경기장에서 시작됩니다.이후 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시의 대규모 공연장에서 총 33회에 걸쳐 글로벌 팬들을 만납니다.빅뱅은 2006년 8월 데뷔해 '거짓말', '마지막 인사', '하루하루', '판타스틱 베이비' 등 많은 히트곡을 발표하며 케이팝 2세대 대표 그룹으로 활약했습니다.YG는 이날 공식 SNS에 2006년 데뷔곡 '라라라'(La La La) 이래 빅뱅의 지난 여정을 돌아보는 기념 영상도 게재했습니다.