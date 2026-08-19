스트레이 키즈, 앨범 9연속 1위에 이어 빌보드 싱글 38위 데뷔…자체 최고 기록

▲ 그룹 스트레이키즈가 9일 오후 경기도 일산 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2026 SBS 가요대전 서머(Summer)' 블루카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다.

그룹 스트레이 키즈의 새 미니앨범 '디스 앤드 댓'(THIS & THAT)이 빌보드200 9연속 1위를 기록한 데 이어 동명 타이틀곡은 싱글 차트에서 자체 최고 순위를 경신했습니다.빌보드에 따르면 스트레이 키즈의 신곡 '디스 앤드 댓'은 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 38위로 데뷔했습니다.이는 스트레이 키즈가 '핫 100'에서 기록한 자체 최고 순위입니다.이 곡이 수록된 미니앨범은 이번 주 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 1위로 진입하면서 스트레이 키즈는 2022년 '오디너리' 이후 9장의 앨범을 연속해서 빌보드200 정상에 올려놨습니다.이번 주 빌보드 '핫 100'에는 블랙핑크 제니가 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라'(Dracula)가 전주와 동일한 8위로 46주째 진입했습니다.캣츠아이의 '애니멀'(Animal)은 전주보다 5계단 오른 30위로 5주 연속 이름을 올렸습니다.메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서는 스트레이 키즈 외에 BTS의 '아리랑'이 21위, '케이팝 데몬 헌터스' OST가 33위, 코르티스의 '그린그린'이 110위를 차지했습니다.또 캣츠아이의 '뷰티풀 카오스'는 121위, 'SIS'(소프트 이즈 스트롱)은 196위에 올랐습니다.(사진=연합뉴스)