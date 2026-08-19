배우 홍민기, 데이트 폭력 의혹 파문…인플루언서 A씨, 소주병 투척·폭행 주장

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배우 홍민기가 데이트 폭력 의혹에 휩싸였다.팔로워 2만 명을 보유한 인플루언서 A씨는 19일 새벽 자신의 인스타그램 스토리를 통해 홍민기를 겨냥한 폭로글과 함께 법무법인을 통해 발송한 내용증명을 공개했다.공개된 내용증명은 지난 7월 28일 자로 작성된 것으로, '불법 범죄 행위에 대한 법적 조치 예고 통보'라는 제목이 명시되어 있다. 문서에는 홍민기가 A씨를 상대로 위험한 물건을 던지고 신체적 폭행과 협박 등을 가했다는 주장이 담겼다.A씨 측 주장에 따르면, 홍민기는 길거리에서 A씨를 향해 소주병을 던져 깨뜨리는 위험한 행동을 했으며, A씨가 다른 남성과 바람을 피운다고 의심해 40여 통의 전화를 걸었다. 이후 이어진 만남 자리에서는 "찾으면 둘 다 죽이려고 했다", "그 XX 죽여버리겠다" 등의 협박 발언까지 한 것으로 알려졌다.또 내용증명에는 홍민기가 손으로 A씨의 어깨를 강하게 때리고 밀치며 목을 쥐어 잡는 등 폭행을 행사했다는 정황도 적시됐다.이 외에도 A씨는 홍민기가 자신의 휴대전화와 카카오톡 메시지를 몰래 열람하는 등 사생활을 침해했다고 밝혔다. 또한, 음주 상태에서 킥보드에 A씨를 동승시켜 운전하다 사고를 내 A씨에게 큰 상해를 입혔다며 관련 상처 사진이 존재한다고 주장했다.내용증명을 공개한 A씨는 이후 홍민기의 사진을 추가로 게시하며 "앞 스토리 이분 얘기 맞다"고 밝혀 폭로 대상이 홍민기임을 직접적으로 지목했다.다만, 이런 의혹은 A씨 측이 내용증명을 통해 일방적으로 제시한 주장이다. A씨의 주장에 대해 홍민기 소속사 페이블컴퍼니는 "입장을 정리 중이다. 곧 공식입장을 낼 예정"이라고 밝혔다.홍민기는 2020년 데뷔 후 '밤이 되었습니다', '사랑은 외나무다리에서', '스터디그룹', '바니와 오빠들', '트리거', '은애하는 도적님아', '닥터 섬보이' 등에 출연했으며 '스터디그룹 시즌 2' 공개를 앞두고 있다.[사진=A씨 인스타그램 캡처, 페이블컴퍼니 제공]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)