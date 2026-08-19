[자막뉴스] 트럼프 '훈련 축소' 손짓 안 통했나…북한 "전쟁 임계점" 반발

북한이 한미 연합 '을지 자유의 방패' 연습에 대해 "적들의 군사적 위협을 철저히 무력화하기 위한 우리의 자위적 권리 행사는 더욱 명백한 행동으로 표현될 것"이라며 반발했습니다.



북한 관영 조선중앙통신은 오늘(19일) 논평에서 "갈수록 진화되는 적수들의 위협적 행동에는 진화된 새로운 힘으로 대응하는 것이 필요하다"고 밝혔습니다.



중앙통신은 "조선민주주의인민공화국의 주권 안전을 침해하고 위협하는 적수들은 상시 섬멸적인 보복 수단의 정조준권 안에 들어있게 될 것"이라며 "적수국들의 모든 침략 전쟁 연습은 절대로 그 시행자들이 바라는 결과를 가져다주지 못할 것"이라고 덧붙였습니다.



다만 최근 트럼프 미국 대통령이 한미 연합훈련 축소를 지시하는 등 '대북 유화' 제스처를 보이는 데 대해선 별다른 언급을 내놓지 않았습니다.



대신 중앙통신은 '을지 자유의 방패'의 내용과 형식, 규모 등을 상세하게 거론하고 "매번 지난번과 또 다르게 위험천만한 진화를 거듭하고 있다"고 비난했습니다.



특히 유엔군사령부의 훈련 참여에 대해서는 "유엔사의 전투 기능 부활, 역할 확대에 본격적인 시동을 걸고 있는 것"이라며 "간과할 수 없는 사태 발전"이라고 주장했습니다.



통신은 "열흘 이상 광란적으로 벌어지는 연습을 기화로 가뜩이나 팽배한 한반도 정세는 다시금 전쟁 발발의 '임계점'을 맞고 있다"며 "전쟁 연습의 위험한 확대 강화는 우리 공화국의 안전권에 보다 엄중한 위해를 조성하고 있으며 이는 곧 조선반도와 아시아태평양 지역 정세의 가일층의 악화로 이어지게 되어 있다"고 덧붙였습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)