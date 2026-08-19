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[지식의 발견] "대통령이 '존심' 상하더라도"…'골프회동'보다 본인 입으로 말해야! (ft. 유인태 전 국회 사무총장)

정유미 기자
작성 2026.08.19 18:15 조회수
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골프, 그리고 개헌. 이 두 단어가 정치권을 뒤흔들고 있습니다. 이재명 대통령이 국민의힘 중진 의원들과 골프 회동을 갖고 이 자리에서 개헌 얘기를 주고받은 사실이 알려지면서부터입니다. 국민의힘은 이 대통령이 직접 연임은 없다고 밝혀야 일체의 개헌 논의에 응할 수 있다는 입장인데요. 유인태 전 국회 사무총장은 골프든, 술자리든, 대통령과 야당 의원들이 이렇게 소통하는 것은 잘한 일이라면서도 대통령이 연임에 대해서는 직접 말을 할 필요가 있다고 강조했습니다. SBS <지식의 발견>과 유인태 전 총장의 만남, 그 두 번째 영상입니다.

(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 류지수, 촬영 : 김상윤 황세회, CG : 정유민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)
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