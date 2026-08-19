'모태솔로지만 연애는 하고 싶어', 시즌3 확정…오늘(19일)부터 출연자 모집

넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 뜨거운 호응 속에 시즌3 제작을 확정 짓고 출연자 모집에 나선다.



'모태솔로지만 연애는 하고 싶어'(이하 '모솔연애')는 연애 경험은 없지만 누구보다 사랑에 진심인 모태솔로들의 생애 첫 연애 도전기로, 시즌 1, 2가 모두 시청자의 큰 사랑을 받았다. 메이크오버와 함께 펼쳐지는 공감과 훈수 유발 스토리가 큰 화제를 모으며, 제5회 청룡시리즈어워즈 예능 부문 최우수 작품상을 수상한 바 있다.



시즌1과 시즌2에 이어 이번 시즌3의 연출을 맡은 김노은 PD는 "시즌1, 2에 걸쳐 모태솔로들의 인생 첫 연애 도전기를 응원해 주셔서 감사하다. 프로그램과 함께 제작진들도 같이 성장하고 있는 기분이다"라면서 "다양한 피드백들을 열심히 귀 기울여 들은 만큼, 더욱 진정성 있고, 웃음 가득한 이야기로 찾아뵙겠다"라고 소감을 밝혔다.



'모솔연애' 시즌3는 19일부터 생애 첫 연애를 꿈꾸는 20-30대 모태솔로들을 대상으로 지원자 모집을 시작한다. 자세한 지원 방법과 내용은 넷플릭스 코리아 공식 SNS를 통해 확인 가능하다.



[사진=넷플릭스]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)