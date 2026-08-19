뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'모태솔로지만 연애는 하고 싶어', 시즌3 확정…오늘(19일)부터 출연자 모집

SBS 뉴스
작성 2026.08.19 09:55 조회수
'모태솔로지만 연애는 하고 싶어', 시즌3 확정…오늘(19일)부터 출연자 모집
넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 뜨거운 호응 속에 시즌3 제작을 확정 짓고 출연자 모집에 나선다.

'모태솔로지만 연애는 하고 싶어'(이하 '모솔연애')는 연애 경험은 없지만 누구보다 사랑에 진심인 모태솔로들의 생애 첫 연애 도전기로, 시즌 1, 2가 모두 시청자의 큰 사랑을 받았다. 메이크오버와 함께 펼쳐지는 공감과 훈수 유발 스토리가 큰 화제를 모으며, 제5회 청룡시리즈어워즈 예능 부문 최우수 작품상을 수상한 바 있다.

시즌1과 시즌2에 이어 이번 시즌3의 연출을 맡은 김노은 PD는 "시즌1, 2에 걸쳐 모태솔로들의 인생 첫 연애 도전기를 응원해 주셔서 감사하다. 프로그램과 함께 제작진들도 같이 성장하고 있는 기분이다"라면서 "다양한 피드백들을 열심히 귀 기울여 들은 만큼, 더욱 진정성 있고, 웃음 가득한 이야기로 찾아뵙겠다"라고 소감을 밝혔다.

'모솔연애' 시즌3는 19일부터 생애 첫 연애를 꿈꾸는 20-30대 모태솔로들을 대상으로 지원자 모집을 시작한다. 자세한 지원 방법과 내용은 넷플릭스 코리아 공식 SNS를 통해 확인 가능하다.

[사진=넷플릭스]

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지