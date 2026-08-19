청와대, 오늘부터 '국민 통합 대화가 필요해' 유튜브 방송 시작

▲ 청와대

청와대는 오늘(19일) 다양한 계층과 세대, 지역의 국민들을 초대해 목소리를 듣는 유튜브 라이브 방송 '국민 통합 대화가 필요해'를 시작한다고 밝혔습니다.서로 다른 생각과 입장을 가진 사람들이 서로를 이해할 수 있는 소통의 장을 마련해 국민 통합 분위기를 조성하려는 취지입니다.청와대 오픈 스튜디오에서 진행되는 유튜브 라이브는 이날 오후 2시부터 KTV 유튜브 채널을 통해 격주로 방송됩니다.이날 첫 방송에선 허은아 국민통합비서관의 진행 아래 자영업자를 대표한 방송인 홍석천 씨, 청년 아르바이트생 박현우 씨가 출연, 자영업자와 아르바이트생이 현장에서 겪을 수 있는 고충에 대해 대화를 나눌 예정입니다.'갑질하는 사장', '태도가 불량한 알바생' 등의 불만, 최저 임금에 대한 자영업자의 부담감과 '쪼개기 고용'에 따른 청년 노동자들의 어려움 등에 대한 경험과 함께 서로 존중하는 노동환경 조성 등 고민도 나눌 것으로 보입니다.향후 방송에선 80대 원로와 20대 청년이 각자 세대가 지닌 경험과 가치관을 두고 이야기를 나누고, '워킹맘'과 '워킹대디'가 각각 일과 육아를 병행하면서 겪는 현실적인 고민을 공유할 계획이라고 청와대는 전했습니다.(사진=연합뉴스)